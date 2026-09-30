Ταχιάος: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών

Την πορεία των μεγάλων έργων υποδομής που υλοποιούνται ή βρίσκονται σε φάση παράδοσης σε ολόκληρη τη χώρα παρουσίασε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο 7ο Olympia Forum, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία στην Αρχαία Ολυμπία.

«Εκτελείται ένας τεράστιος όγκος έργων», ανέφερε ο κ. Ταχιάος, επισημαίνοντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα έργων που ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν τον Ε65 και το Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επέκτασή του προς την Καλαμαριά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία, όπως είπε, έχουν επιτευχθεί, καθώς και στα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία μετά την κακοκαιρία Daniel. Το συνολικό ύψος των παρεμβάσεων ανέρχεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 1,35 έως 1,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 600 εκατ. ευρώ χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Είναι έργα που αποσκοπούν στο να κρατήσουν τους ανθρώπους στην ύπαιθρο», σημείωσε.

Θεσσαλονίκη: Προτεραιότητα η βορειοδυτική επέκταση του Μετρό

Για την επόμενη φάση ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υφυπουργός έθεσε ως άμεση προτεραιότητα την επέκταση προς τη βορειοδυτική πλευρά της πόλης, όπως προβλέπεται και στη Μελέτη Ανάπτυξης Μετρό Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για περιοχές με σημαντική δημογραφική δυναμική και νεότερο πληθυσμό, μεγάλο μέρος του οποίου εργάζεται σε διαφορετικά σημεία της πόλης, γεγονός που δημιουργεί αυξημένες ανάγκες μετακίνησης.

Ο κ. Ταχιάος υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός των έργων πρέπει να στηρίζεται σε τεκμηριωμένα δεδομένα και όχι σε πολιτικές εξαγγελίες.

«Τα έργα δεν σχεδιάζονται επειδή ένας πολιτικός θέλει να τάξει, δεν είναι προϊόντα πολιτικής βουλησιαρχίας. Τα έργα θέλουν τεκμηρίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά το Flyover, εκτίμησε ότι ο στόχος ολοκλήρωσης τον Μάιο του 2027 μπορεί να επιτευχθεί. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έργο ΣΔΙΤ, το οποίο αποπληρώνεται μέσω πληρωμών διαθεσιμότητας, ενώ ο ανάδοχος έχει την ευθύνη για τη συντήρηση και λειτουργία του συνόλου της περιφερειακής οδού.

Ο υφυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ταχύτητας υλοποίησης των δημοσίων έργων.

Πάτρα – Πύργος: Η συνέχεια προς Ολυμπία και Τσακώνα

Αναφερόμενος στη Δυτική Ελλάδα, ο κ. Ταχιάος χαρακτήρισε την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα – Πύργος σημαντικό έργο για την περιοχή και επιτυχία της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

Υπενθύμισε ότι το έργο επανεντάχθηκε στην παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού και ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. «Ήταν ένας δρόμος καρμανιόλα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούσαν στον συγκεκριμένο οδικό άξονα.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι η παράδοση του δρόμου δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση όλων των παρεμβάσεων στην περιοχή, καθώς ακολουθούν κόμβοι, συνδέσεις και αντιπλημμυρικά έργα.

Για το τμήμα Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, ο υφυπουργός εξέφρασε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει το έργο, υπογραμμίζοντας τη σημασία του για την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου στη δυτική Πελοπόννησο.

«Πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει στην Ολυμπία και οπωσδήποτε πρέπει να φθάσει και στην Τσακώνα, για να κλείσει αυτός ο κύκλος των μεγάλων δρόμων στην ηπειρωτική Ελλάδα», δήλωσε.

Ωστόσο, σημείωσε ότι ακόμη και η οικονομικότερη εκδοχή του έργου έχει κόστος περίπου διπλάσιο από εκείνο του Πάτρα – Πύργος, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσεκτική επεξεργασία του χρηματοδοτικού μοντέλου.

Κρήτη: Νέα τμήματα του ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο στο Καστέλλι

Στην Κρήτη, ο κ. Ταχιάος ανέφερε ότι σύντομα αναμένεται να παραδοθούν τα πρώτα χιλιόμετρα με χαρακτηριστικά αυτοκινητοδρόμου στο τμήμα Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος.

Παράλληλα, στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ έχει ολοκληρωθεί πρόγραμμα οδικής ασφάλειας, αντίστοιχο με αυτό που είχε εφαρμοστεί στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι, εστιάζοντας στις τεχνολογικές υποδομές που αφορούν την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών, τη διαχείριση των αποσκευών, καθώς και τις διαδικασίες αποβίβασης και επιβίβασης των επιβατών.

«Οι Κρητικοί αποκτούν ένα εξαιρετικό αεροδρόμιο, το δεύτερο της χώρας. Ένα αεροδρόμιο πάρα πολύ σύγχρονο», ανέφερε, σημειώνοντας παράλληλα τη συμβολή της Κρήτης στην ελληνική οικονομία.

Το ζητούμενο η αξιοποίηση των πόρων

Κλείνοντας, ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι διαθέσιμοι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι, γεγονός που, όπως είπε, καθιστά αναγκαίο κάθε νέο έργο να είναι βιώσιμο και να αξιοποιεί αποτελεσματικά τη χρηματοδότηση.

«Τα έργα δεν γίνονται επειδή υπάρχει αυτοσκοπός. Τα έργα γίνονται γιατί πρέπει ο κόσμος να νιώσει το αποτέλεσμά τους και σήμερα πλέον να καρπωθεί την υπεραξία από ό,τι αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη και του παραδίδεται», σημείωσε.

Όπως τόνισε, ο στόχος είναι τα έργα που υλοποιούνται να έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα στην καθημερινότητα των πολιτών και να αποδίδουν στην κοινωνία και την οικονομία την προστιθέμενη αξία που δημιουργούν.