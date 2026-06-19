Μετρό Θεσσαλονίκης: Ξανά στις «ράγες» από το Σάββατο (20/6) – Τι ισχύει για τις κάρτες

Έπειτα από περίπου τρεις εβδομάδες προσωρινής διακοπής της λειτουργίας του, το βασικό δρομολογιακό τμήμα του Μετρό Θεσσαλονίκης επανέρχεται σε κανονική εμπορική λειτουργία από το Σάββατο 20 Ιουνίου.

Η αναστολή των δρομολογίων είχε κριθεί αναγκαία ώστε να ολοκληρωθούν με ασφάλεια οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι στα νέα συστήματα, καθώς και στην κυκλοφορία των συρμών, στο πλαίσιο της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.

Με την ολοκλήρωση των σχετικών δοκιμών, από τις 20 Ιουνίου οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν εκ νέου τη βασική γραμμή, σύμφωνα με το καθιερωμένο ωράριο λειτουργίας, δηλαδή από 05:15 έως 23:00.

Όσον αφορά τις κάρτες μετακίνησης, οι κάτοχοι που είχαν ενεργά πακέτα διαδρομών κατά το διάστημα της διακοπής (29/5 έως 19/6) έχουν τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το αντίστοιχο υπόλοιπο τους στα εκδοτήρια συγκεκριμένων σταθμών, όπως ο «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», η «Βενιζέλου», η «Αγίας Σοφίας», η «25ης Μαρτίου» και η «Νέα Ελβετία».

Τα εκδοτήρια λειτουργούν καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, μεταξύ 07:00 και 19:00. Η διαδικασία αφορά αποκλειστικά προσωποποιημένες κάρτες με ενεργά προγράμματα διάρκειας 30, 90 ή 180 ημερών, και για την εξυπηρέτηση απαιτείται η φυσική παρουσία της κάρτας από τον επιβάτη.

Η προσωρινή διακοπή της επιβατικής λειτουργίας είχε πραγματοποιηθεί λόγω των εκτεταμένων ελέγχων και δοκιμών που απαιτούνταν για την ενσωμάτωση της επέκτασης του δικτύου προς την Καλαμαριά.