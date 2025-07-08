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Optima bank: Εγκαινίασε νέο κατάστημα στην Κομοτηνή - Έφτασε τα 30 στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:03 - 08 Ιουλ 2025

Optima bank: Εγκαινίασε νέο κατάστημα στην Κομοτηνή - Έφτασε τα 30 στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Τα 30 καταστήματα στην ελληνική επικράτεια έφτασε η Optima bank, καθώς εγκαινίασε χθες, Δευτέρα 7 Ιουλίου, ένα νέο κατάστημα στην Κομοτηνή, επί της πλατείας Ειρήνης.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων, τον αγιασμό του νέου καταστήματος πραγματοποίησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων, παρουσία εκπροσώπων θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων. Τους καλεσμένους υποδέχθηκαν και ξενάγησαν στο χώρο του καταστήματος ο πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, ο διευθύνων σύμβουλος κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, η διευθύντρια του καταστήματος κα Εύη Πραντσίδου, καθώς και στελέχη της διοίκησης της τράπεζας.

Η Optima bank συνεχίζει να ενισχύει έμπρακτα την ελληνική περιφέρεια, με επιλογές ευθύνης και βαθιά επίγνωση του ρόλου της στην ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας και της οικονομικής ζωής. Μέσα σε μόλις 6 χρόνια παρουσίας στο χώρο, έχει επαναπροσδιορίσει την έννοια της τραπεζικής, σημειώνοντας σημαντικές επιτυχίες και επιδόσεις.

Κατά το 1ο τρίμηνο του έτους, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €39 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 19% σε σύγκριση το 1ο τρίμηνο του 2024. Ως αποτέλεσμα, η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) το 1ο τρίμηνο του 2025 διαμορφώθηκε στο 24,8%, το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Τα καθαρά δανειακά υπόλοιπα ανήλθαν σε €4 δισ. (+42% σε ετήσια βάση), ενώ οι καταθέσεις έφτασαν στα €4,8 δισ. (+43% σε ετήσια βάση). Τέλος η τράπεζα διένειμε μέρισμα για τη χρήση 2024 €0,57 ανά μετοχή, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με το μέρισμα της προηγούμενης χρήσης.

Με την παρουσία της στην πόλη της Κομοτηνής, η Optima bank στοχεύει να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Optima bank, κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε κατά τη διάρκεια των εγκαινίων: «Με την παρουσία μας στην πόλη της Κομοτηνής, αναλαμβάνουμε με αίσθημα ευθύνης τον ρόλο μας ως σύγχρονος, φιλικός και αξιόπιστος τραπεζικός συνεργάτης. Είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε την τοπική οικονομία και κάθε επιχειρηματική προσπάθεια που αξίζει να προχωρήσει μπροστά, παρέχοντας υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες».

Ο επικεφαλής της γενικής διεύθυνσης του δικτύου καταστημάτων, κ. Δημήτρης Παπαγεωργόπουλος, πρόσθεσε: «Η λειτουργία του νέου καταστήματος στην Κομοτηνή, δεν είναι απλά μια κίνηση ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων μας. Είναι μια επιλογή εθνικής σημασίας. Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και στηρίζουμε ενεργά την πρόοδο και τη δυναμική της περιοχής».

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