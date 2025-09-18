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Δάνεια €80 δισ. κατέχουν οι servicers στην Ελλάδα - Αύξηση €5 δισ. το 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:44 - 18 Σεπ 2025

Δάνεια €80 δισ. κατέχουν οι servicers στην Ελλάδα - Αύξηση €5 δισ. το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση κατά 1,617 δισ. ευρώ παρουσίασε, κατά το β΄ τρίμηνο του 2025, η ονομαστική αξία των δανείων του ιδιωτικού τομέα του εσωτερικού, τα οποία διαχειρίζονται οι εγχώριες ΕΔΑΔΠ (servicers) και έχουν μεταβιβαστεί σε εξειδικευμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Μεγάλο ποσοστό αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 79,714 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 78,097 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 27.961 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, από 27.631 εκατ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Αναλυτικότερα, η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 330 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27.930 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10.456 εκατ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα παρέμεινε αμετάβλητη στα 31 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 161 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9.778 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025.

Δάνεια προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 1.127 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41.975 εκατ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 250 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16.254 εκατ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 844 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 25.370 εκατ. ευρώ.

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Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 13:54
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