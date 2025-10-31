Μεγάλου (Πειραιώς): Νέο guidance για αύξηση δανείων και ενίσχυση απόδοσης κεφαλαίων
15:43 - 31 Οκτ 2025

Μεγάλου (Πειραιώς): Νέο guidance για αύξηση δανείων και ενίσχυση απόδοσης κεφαλαίων

Reporter.gr Newsroom
Το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι ευνοϊκό, υπογράμμισε ο CEO της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημειώνοντας πως πρόκειται για την κορυφαία τράπεζα στην Ελλάδα, η οποία εξυπηρετεί 1,5 εκατομμύρια πελάτες.  

Κατά την ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του εννεαμήνου, σήμερα (Παρασκευή, 31/10), ο κ. Μεγάλου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική ισχύ του Ομίλου, με απόδοση κεφαλαίων (ROTE) 15%, αύξηση δανείων το 2025 κατά 3 δισ. ευρώ (ή 9%) και «επενδυτική βαθμίδα» από τις Moody’s, Fitch και DBRS.

Αναφέρθηκε, ακόμη, στη μελλοντική περαιτέρω επέκταση της τράπεζας και σημείωσε ότι η Πειραιώς ξεπερνά τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών τραπεζών σε κρίσιμους δείκτες, όπως η αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων και τα καθαρά έσοδα και τις προμήθειες.

Υπογράμμισε πως οι ροές χρηματοδότησης κατευθύνονται σε πληθώρα κλάδων της οικονομίας, σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ ενισχυμένα είναι τα μεγέθη στα διεθνή κοινοπρακτικά δάνεια και στον τομέα της ενεργειακής μετάβασης.

Σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ως το τοπίο αλλάζει, αφού – όπως σημείωσε ο κ. Μεγάλου – βλέπουν να υπάρχει περισσότερο ενδιαφέρον σε όλα τα επίπεδα. H στεγαστική πίστη επέστρεψε σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στο γ΄ τρίμηνο του 2025, για πρώτη φορά μετά από 15 έτη, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μεγάλου.

Για τη νέα χρονιά εκτίμησε ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης του χαρτοφυλακίου της Πειραιώς στα στεγαστικά δάνεια θα επιταχυνθούν.

«Το επιτυχημένο μας πρόγραμμα δεν έχει ακόμα μεταφραστεί σε εκταμιεύσεις, αυτό θα γίνει κυρίως την επόμενη χρονιά», επεσήμανε ακόμη.

Όσον αφορά στις εκταμιεύσεις, στη σχετική παρουσίαση σημειώνεται πως στο Q3 περίπου 1,7 δισ. ευρώ κατευθύνηθκε σε εταιρικούς πελάτες, structured finance και ναυτιλία, περίπου 1,2 δισ. ευρώ σε μικρές/μεσαίες επιχειρήσεις και αγροτικό τομέα και περίπου 290 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες, με ρεκόρ 190 εκατ. σε στεγαστικά δάνεια. Συνολικά, μιλάμε για εκταμιεύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Σε ότι αφορά το asset management καταγράφεται καθαρή εισροή 1,3 δισ. ευρώ, γεγονός που σε συνδυασμό με το «market effect» οδήγησε σε αύξηση 2,8 δισ. ευρώ στα υπό διαχείριση κεφάλαια τους πρώτους εννέα μήνες της φετινής χρονιάς.

«Σημαντική δουλειά» με την Εθνική Ασφαλιστική

Η διοίκηση της Πειραιώς ρωτήθηκε από τους αναλυτές για την Εθνική Ασφαλιστική. Επεσήμανε ότι γίνεται σημαντική δουλειά και σημειώθηκε ότι στην τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου θα γίνει αναλυτική παρουσίαση.

Σημειώθηκε, ακόμη, πως το guidance που δόθηκε για το 2026 και το 2027 παραμένει σε ισχύ, αλλά το 2028 αναμένεται να είναι καλύτερο.

