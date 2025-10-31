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Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €854 εκατ. στο εννεάμηνο
Αναλύσεις
09:46 - 31 Οκτ 2025

Τράπεζα Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €854 εκατ. στο εννεάμηνο

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Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ισχυρά αποτελέσματα για το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας καθαρά κέρδη ύψους €854 εκατ. και εξομαλυμένη απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15%. Σύμφωνα με την τράπεζα, τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνουν τη διατηρήσιμη κερδοφορία της Τράπεζας, σε ένα περιβάλλον όπου τα επιτόκια σταδιακά επιστρέφουν σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.

Αναλυτικότερα:

Ισχυρή άνοδος δανείων και κεφαλαίων πελατών

  • €36,8 δισ. δάνεια, αυξημένα κατά €3,1 δισ. στο εννεάμηνο. Η ισχυρή επίδοση οδηγεί σε αναπροσαρμογή του στόχου για το 2025 στα >€37,3 δισ. δάνεια
  • Εκταμίευση νέων δανείων ύψους €9,5 δισ. προς την ελληνική οικονομία στο εννεάμηνο, ποσό που συνιστά την καλύτερη ιστορικά επίδοση εννεάμηνου για την Πειραιώς. Η καθαρή πιστωτική επέκταση υποστηρίχθηκε από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς
  • Καθαρή πιστωτική επέκταση ύψους €45 εκατ. για τα στεγαστικά δάνεια στο 3ο τρίμηνο, για πρώτη φορά μετά από 15 έτη
  • Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα €63,9 δισ., συνεχίζοντας να παρουσιάζουν υγιή ανάπτυξη, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5% σε ετήσια βάση
  • Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 30% ετησίως, στα €14,3 δισ., υπερβαίνοντα τον ετήσιο στόχο για επίπεδο άνω των €13,5 δισ.

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Διατηρήσιμα κέρδη και αποδόσεις

  • Ισχυρή κερδοφορία στα €854 εκατ. στο εννεάμηνο, εξομαλυμένη για έκτακτα στοιχεία, η οποία αντιστοιχεί σε 15% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων. Τα εξομαλυμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €278 εκατ. στο 3ο τρίμηνο, προσαρμοσμένα για την συνεισφορά της Τράπεζας στο κρατικό πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων
  • €0,62 κέρδη ανά μετοχή στο εννεάμηνο, σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου για >€0,80 κέρδη ανά μετοχή
  • Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,09, αυξημένα κατά 7% ετησίως, περιλαμβάνοντας την πληρωμή μερίσματος ύψους €0,30 τον Ιούνιο 2025
  • Καθαρά έσοδα €684 εκατ. στο 3ο τρίμηνο, με τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξημένα κατά 7% ετησίως, και τα καθαρά έσοδα από τόκους σταθερά σε σύγκριση με το 2ο τρίμηνο, σηματοδοτώντας το χαμηλό επίπεδο του κύκλου
  • Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν στα €489 εκατ. στο εννεάμηνο, στο 25% των καθαρών εσόδων, και σε ευθυγράμμιση με τον αναβαθμισμένο ετήσιο στόχο για περίπου €0,65 δισ.. Τα δάνεια, η διαχείριση κεφαλαίων και η τραπεζοασφάλιση συνέβαλαν δυναμικά στην αύξηση των προμηθειών
  • Η Πειραιώς εκκίνησε την ενδιάμεση διανομή από τα κέρδη του 2025, ύψους €100 εκατ. με τη μορφή επαναγοράς μετοχών, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο 2025

Πειθαρχία στη λειτουργική αποτελεσματικότητα και στιβαρή διαχείριση ισολογισμού

  • Λειτουργική αποτελεσματικότητα, με δείκτη κόστους προς κύρια έσοδα στο 34% στο εννεάμηνο, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και σε τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη
  • Υγιής ισολογισμός, με το οργανικό κόστος κινδύνου στο 0,5%, σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο. Ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο 2,5%, έναντι 3,2% την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και η κάλυψη των NPE στο 71%
  • Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με τον δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 67% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 217%

Δείκτης CET1 με σημαντικά αποθέματα έναντι του στόχου

  • Ο proforma δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,6% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 20,6%, απορροφώντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους, του 50% επί των κερδών του 2025, την ισχυρή αύξηση των δανείων και την απόσβεση DTC
  • Απόθεμα περίπου 460 μονάδων βάσης πλέον του P2G (16,0%), ή περίπου 310 μονάδες βάσης συμπεριλαμβάνοντας την επικείμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής
  • Στόχος για συνολική διανομή άνω των €500 εκατ. από τα κέρδη του 2025

Με αφορμή τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το εννεάμηνο ο Διευθύνων Σύμβουλος της συστημικής Χρήστος Μεγάλου δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η Πειραιώς κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων. Συνεχίζει να αναπτύσσεται, καταγράφοντας δυναμική καθαρή πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και περισσότερα υπό διαχείριση κεφάλαια, ενώ η ποιότητα του ενεργητικού παραμένει υψηλή. Τους πρώτους εννέα μήνες του 2025, πετύχαμε 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων, με ενσώματα κεφάλαια ανά μετοχή στα €6,09, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδά μας επέδειξαν ανθεκτικότητα, καθώς το χαρτοφυλάκιο δανείων αυξήθηκε κατά 15% ετησίως, στα €37 δισ., υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο του 2025 νωρίτερα από τον σχεδιασμό μας. Συνεχίζουμε να δημιουργούμε αξία για τους πελάτες μας, οι οποίοι μας εμπιστεύονται με τη μεγαλύτερη βάση κεφαλαίων υπό διαχείριση στην Ελλάδα: €64 δισ. καταθέσεις, αυξημένες κατά 5% σε ετήσια βάση, και €14 δισ. επενδυτικά κεφάλαια, για τα οποία έχουμε ήδη υπερβεί τον επικαιροποιημένο ετήσιο στόχο επιπέδου άνω των €13,5 δισ..

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν σταθερά σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα έσοδα από προμήθειες είναι σε τροχιά επίτευξης του στόχου για το σύνολο του έτους. Ο δείκτης καθαρού περιθωρίου επιτοκίου διαμορφώθηκε στο 2,3%, ενώ ο δείκτης καθαρού περιθωρίου προμηθειών παρέμεινε στο 0,8%. Τα λειτουργικά κόστη και το οργανικό κόστος κινδύνου παρέμειναν αμετάβλητα σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το τρίτο τρίμηνο είχαμε μια έκτακτη επιβάρυνση, σχετική με τη δωρεά για το πρόγραμμα ανακαίνισης σχολείων, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας.

Η δανειοδοτική μας δραστηριότητα παραμένει διαφοροποιημένη, με συστηματική ανάπτυξη στον επιχειρηματικό τομέα, τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στον τομέα ενεργειακής μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στεγαστικά δάνεια κατέγραψαν θετική καθαρή πιστωτική επέκταση για πρώτη φορά μετά από μια δεκαπενταετία, χάρη στην τόνωση της ζήτησης και στη στόχευσή μας σε καινοτόμα προϊόντα. Το προϊόν μας «Σπίτι 25» συγκέντρωσε περισσότερες από 930 αιτήσεις σε λίγους μήνες.

Διαχειριζόμαστε με συνέπεια την κεφαλαιακή μας θέση και παραμένουμε επικεντρωμένοι στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας. Τον Οκτώβριο, εκκινήσαμε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους €100 εκατ. στο πλαίσιο ενδιάμεσης διανομής προς τους μετόχους για το 2025. Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας παραμένουν σε επίπεδο υψηλότερο από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη, τις διανομές στους μετόχους και τη συνέχιση των επενδύσεων. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων αυξήθηκε στο 20,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, ενσωματώνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 50% από τα κέρδη του έτους και απορροφώντας την ισχυρή δανειακή επέκταση.

Κοιτώντας μπροστά, κινούμαστε σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης των επιτοκίων από θέση ισχύος. Οι προσπάθειές μας για διαφοροποίηση των εσόδων αντικατοπτρίζονται στον δείκτη προμηθειών έναντι των καθαρών εσόδων, ο οποίος διαμορφώνεται στο 25%. Η πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση του ισολογισμού και την αντιστάθμιση κινδύνου υποστηρίζει τη διατηρήσιμη ανάπτυξη της Τράπεζας.

Προχωράμε στρατηγικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Έχουμε λάβει έγκριση από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και εργαζόμαστε για

τις υπόλοιπες απαραίτητες εγκρίσεις. Με την αναμενόμενη ολοκλήρωση της συναλλαγής, σχεδιάζουμε να ενοποιήσουμε την Εθνική Ασφαλιστική στα αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2025 και να παρουσιάσουμε ένα ανανεωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με διευρυμένες δυνατότητες στο πεδίο των προμηθειών και της ασφάλισης.

Είναι επίσης σημαντικό ότι η neobank Snappi, έκανε το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά κατά το τρίτο τρίμηνο, με ικανοποιητική αρχική προσέλκυση πελατολογίου 30.000 χρηστών μέσω της εφαρμογής, σε λιγότερο από ένα μήνα. Η Snappi αποτελεί πρόταση αξίας προσαρμοσμένη στις ανάγκες πελατών με τεχνολογική εξοικείωση, προωθώντας ένα μοντέλο υπηρεσιών χωρίς καταστήματα. Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό και σε πρωτοβουλίες ESG, λανσάροντας νέες συνεργασίες fintech και πράσινα χρηματοδοτικά προϊόντα που στηρίζουν την καινοτομία, τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και την αξία για τον πελάτη.

Το 2025, το ελληνικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, κυρίως λόγω των επενδύσεων, της καταναλωτικής δαπάνης και της στήριξης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Η δημοσιονομική εικόνα συνεχίζει να ενισχύεται, με υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και σταθερή μείωση του δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, οδηγώντας σε περαιτέρω αναβαθμίσεις του δημόσιου χρέους και μειωμένο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες.

Ο ελληνικός τραπεζικός τομέας συνολικά, και η Πειραιώς ειδικότερα, παρουσιάζουν ισχυρή κερδοφορία, βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού και σημαντικά κεφαλαιακά αποθέματα. Ως εκ τούτου, η Πειραιώς βρίσκεται σε καλή θέση για να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας για την οικονομική ανθεκτικότητα και τη μελλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας. Η πρόσφατη αναβάθμισή μας από τον οίκο Fitch σε καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας ήταν ένα από τα βασικά επιτεύγματα του τρέχοντος έτους.

Εισερχόμαστε στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 με στόχο να κλείσουμε δυναμικά το έτος, αναβαθμίζοντας τον στόχο καθαρής πιστωτικής επέκτασης σε >€3,5 δισ. από >€3,0 δισ. και την απόδοση ιδίων κεφαλαίων σε 15% από 14% προηγουμένως.»

Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του κειμένου

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Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/2025 - 09:48
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