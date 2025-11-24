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Deutsche Bank: Στις έξι κορυφαίες επιλογές της για το 2026 η Eurobank
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:33 - 24 Νοε 2025

Deutsche Bank: Στις έξι κορυφαίες επιλογές της για το 2026 η Eurobank

Reporter.gr Newsroom
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To 2026 θα είναι έτος της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, εκτιμά η Deutsche Bank,  προβλέποντας μάλιστα ότι η ανάπτυξη θα είναι ο τρίτος πυλώνας –μετά την κερδοφορία και τις αποτιμήσεις- που θα στηρίξει τις επιδόσεις των μετοχών. Φυσικά, η ανάλυση εμπεριέχει και τις ελληνικές τράπεζες που μέσα στο 2025 καταγράφουν πολύ μεγάλα κέρδη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Όπως σημειώνει η Deutsche Bank, οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν βελτιώσει σημαντικά την κερδοφορία τους μεταπανδημικά και έχουν διατηρήσει μια ισχυρή απόδοση ιδίων ενσώματων κεφαλαίων ROTE άνω του 14%, παρά τα χαμηλότερα επιτόκια. Και ενώ οι προοπτικές τόσο για την κερδοφορία όσο και για τις αποτιμήσεις παραμένουν θετικές, ο οίκος προβλέπει τώρα τη βελτίωση του προφίλ ανάπτυξης για έναν κλάδο που δεν φημίζεται για την ανάπτυξή του.

Στο πλαίσιο αυτό, τα top picks της Deutsche Bank αποτελούν οι Barclays, Bank of Ireland, Commerzbank, Banca Monte dei Paschi di Siena, Erste Group και Eurobank.

Ειδικότερα, οι αναλυτές δίνουν σύσταση αγοράς και τιμή-στόχο στα 3,85 ευρώ για τη μετοχή της Eurobank, σημειώνοντας ότι προσφέρει υψηλή ανάπτυξη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μεγιστοποιώντας τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Όπως επισημαίνει η Deutsche Bank, η Eurobank εμφανίζει καλή αύξηση των δανείων, ενώ είναι η μόνη τράπεζα στην Ελλάδα με έκθεση σε κερδοφόρες ξένες μονάδες με υψηλή ανάπτυξη, κάτι που οδηγεί σε επαναλαμβανόμενη αύξηση των κερδών και ανθεκτικότητα, με στήριξη και από το M&A. Επιπλέον, είναι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τράπεζες με τα υψηλότερα επίπεδα δημιουργίας αξίας.

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