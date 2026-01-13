Ψάλτης: Οι στρατηγικές επιτυχίες της Alpha Bank το 2025 και οι στόχοι για το 2026

Rebranding, investor day και νέα γραφεία είναι στην ατζέντα της Alpha Bank για το 2026 σύμφωνα με όσα είπε ο CEO της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, στο μήνυμά του για το νέο έτος προς τους εργαζομένους.

Στο ίδιο μήνυμα ανέλυσε και όσα πέτυχε η τράπεζα την χρονιά που πέρασε, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «οι κόποι ετών ωρίμασαν και έτυχαν της αναγνώρισης και της επιβράβευσης τόσο στη χώρα μας όσο και το εξωτερικό, με η μετοχή μας να υπερδιπλασιάζεται στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου, τοποθετώντας μας στην κορυφή των αποδόσεων διεθνώς».

Όπως σημείωσε ο κ. Ψάλτης, «το 2005 ήταν το έτος μεγάλων στρατηγικών κινήσεων και σημαντικών επιτυχιών οι οποίες ανέδειξαν την Alpha Bank σε πρωταγωνιστή του εγχώριου αλλά και του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Οι εξελίξεις αυτές αποτυπώνουν όχι μόνο την οικονομική απόδοση, αλλά και τη μετάβαση της Τράπεζας σε ένα πιο ανθεκτικό και διαφοροποιημένο επιχειρησιακό μοντέλο».

«Πίσω από αυτά τα αποτελέσματα βρίσκονται χιλιάδες καθημερινές προσπάθειες: ώρες δουλειάς που δεν φαίνονται, αποφάσεις που πάρθηκαν με ευθύνη, προσαρμογές που έγιναν μέσα σε συνθήκες πίεσης. Βρίσκεται ο καθένας και η καθεμιά από εσάς, στο ρόλο του, στο κατάστημα, στο γραφείο, στην πρώτη γραμμή προσφοράς στους Πελάτες μας», ανέφερε ακόμη.

Στρατηγικές επιτυχίες της Alpha Bank το 2025

Συνοψίζοντας τη χρονιά που πέρασε, ο κ. Ψάλτης ξεδίπλωσε τη στρατηγική επιτυχίας της Alpha Bank, απαριθμώντας τις συναλλαγές του 2025 που αποτυπώνουν την υλοποίηση μιας συνεκτικής στρατηγικής ανάπτυξης στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Πιο αναλυτικά, ανέφερε:

- Την εξαγορά της FlexFin τον Ιανουάριο και τη συγχωνεύουμε με την ABC Factors, με στόχο η τράπεζα να γίνει σημείο αναφοράς στη χρηματοδότηση των μικρών επιχειρήσεων.

- Την εξαγορά τον Φεβρουάριο του ενεργητικού και παθητικού της AstroBank στην Κύπρο, ανακτώντας άμεσα συστημικό ρόλο στη Μεγαλόνησο.

- Επίσης τον Φεβρουάριο, έγινε η παρουσίαση στο σύνολο του Προσωπικού για τον νέο Σκοπό και τις Αξίες του Ομίλου, εγκαινιάζοντας με το πρώτο Alpha Day μια νέα κουλτούρα συνεργασίας, ανοιχτού διαλόγου και ευθύνης σε όλη την Τράπεζα

-Τον Μάρτιο ολοκληρώθηκε η εξαγορά της AXIA Ventures και η συγχώνευσή της με την Alpha Finance και την Επενδυτική Τραπεζική, δημιουργώντας μια κορυφαία ομάδα για την προσφορά στρατηγικών συμβουλών και εργασιών κεφαλαιαγοράς σε Ελλάδα και Κύπρο.

- Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε, ταχύτερα από τις άλλες τράπεζες, το reverse merger, επαναφέροντας τον τίτλο της Alpha Bank στο Χρηματιστήριο και σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης

- Τον Δεκέμβριο έγινε η εξαγορά της ασφαλιστικής Altius και η συγχώνευσή της με την Universal Life, δημιουργώντας την τρίτη μεγαλύτερη ασφαλιστική στην Κύπρο, με στρατηγικό εταίρο τον Όμιλο Photos Photiades

- Κατά την περίοδο 2024–2025 η Alpha Bank εμβάθυνε τη συνεργασία με τη UniCredit , η οποία οδήγησε σε επένδυση άνω των €1,7 δισ. για το 30% της Τράπεζας

- Παράλληλα, έγιναν και στοχευμένες αλλαγές στην Εκτελεστική Επιτροπή, ενισχύοντας το ηγετικό σχήμα και τη φιλοδοξία για μια πιο τολμηρή στρατηγική ανάπτυξης.

«Πίσω από όλες αυτές τις κινήσεις υπάρχει μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή: να αξιοποιούμε με πειθαρχία τα κεφάλαιά μας, να διευρύνουμε και να διαφοροποιούμε τις πηγές εσόδων μας, και να ενισχύουμε συστηματικά την ανθεκτικότητα του επιχειρησιακού μας μοντέλου», ανέφερε ο κ. Ψάλτης. «Επενδύουμε σε δραστηριότητες με επαναλαμβανόμενα έσοδα και ισχυρό σκέλος προμηθειών, ενισχύουμε τη διεθνή μας παρουσία, και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη σε βάθος χρόνου»,επεσήμανε ο κ. Ψάλτης.

Στόχοι για το 2026

Το νέο έτος, στο επίκεντρο θα βρεθούν τρεις βασικές αλλαγές σχετικά με το rebranding της τράπεζας, το investor day εντός του α’ τριμήνου και το Alpha Bank Campus.

«Στο πρώτο τρίμηνο θα επιστρέψουμε στο πλήρως ανακαινισμένο κεντρικό μας κτίριο που φιλοδοξούμε να αναδειχθεί σημείο αναφοράς στο κέντρο της Αθήνας. Διαμορφώνουμε ένα ενιαίο τραπεζικό campus, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για την οικονομική και πολιτιστική ζωή της πόλης, ένα ορόσημο για τον τρόπο που θέλουμε να συνεργαζόμαστε», είπε ο κ. Ψάλτης θέτοντας τον πήχη της φιλοδοξίας της τράπεζας για το έτος που μόλις άρχισε.

Συμπλήρωσε, δε, πως μέσα στο έτος «θα προχωρήσουμε στο rebranding της Τράπεζας, για πρώτη φορά μετά το 2000. Δεν θα είναι απλώς εντυπωσιακό· θα είναι ουσιαστικό και θα εκφράζει τον τρόπο που λειτουργούμε και εξυπηρετούμε τους πελάτες μας. Θα αποτελέσει, έτσι, το εφαλτήριό μας για να επανασυστηθούμε στην Πελατεία μας.»

«Τέλος ορόσημο θα αποτελέσει», όπως σημείωσε, «το Investor Day, όπου θα παρουσιάσουμε στην αγορά το στρατηγικό πλάνο και τη στοχοθεσία μας για την επόμενη τριετία. Εκεί θα αποκαλύψουμε τη φιλοδοξία μας για το πώς θα τοποθετηθούμε ως η «ελληνική Τράπεζα για την Ευρώπη».