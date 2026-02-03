Τράπεζες: Αυξημένη η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια

Με υψηλούς ρυθμούς κινείται η ζήτηση για νέα δάνεια από τις ελληνικές επιχειρήσεις. Έτσι καταγράφεται μια αύξηση της ζήτησης της τάξης του 15% έναντι µόλις 3% στην Ευρωζώνη.

Σε υψηλά επίπεδα ήταν και η προσφορά τραπεζικών δανείων που διαµορφώθηκε το δ΄ τρίµηνο του έτους στο 9% έναντι αρνητικής τιµής (-2%) που αναφέρουν οι επιχειρήσεις της Ευρωζώνης.

Αναλυτικά με βάση την την έρευνα SAFE που πραγµατοποιεί κάθε τρίµηνο η ΕΚΤ για τις συνθήκες χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων στην Ευρωζώνη, στην Ελλάδα, η ζήτηση για τραπεζικά δάνεια ξεπέρασε το δ΄ τρίµηνο του 2025 την προσφορά µε συνέπεια να υπάρχει αυξηµένο χρηµατοδοτικό κενό –αποτυπώνει τη διαφορά µεταξύ της ανάγκης και της διαθεσιµότητας τραπεζικών δανείων– της τάξης του 5% έναντι 3% στην Ευρωζώνη.

Το χρηµατοδοτικό κενό στη χώρα µας διευρύνθηκε µάλιστα σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2025 όταν η αντίστοιχη τιµή ήταν αρνητική (-1%), καθώς σε αντίθεση µε τη ζήτηση που ενισχύθηκε το δ΄ τρίµηνο, η προσφορά δανείων µειώθηκε από 12% σε 9%. Αυτό σηµαίνει ότι παρά τη σχετική διαθεσιµότητα, η ζήτηση αυξάνεται πιο γρήγορα, δηµιουργώντας µια πιο έντονη «ανισορροπία» σε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.