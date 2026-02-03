Δανία–Κίνα: Ανανεώνουν την «πράσινη» ναυτιλιακή συνεργασία με έμφαση στη ναυπήγηση και τα καύσιμα χαμηλού άνθρακα

Η Δανία και η Κίνα ανανέωσαν τη διμερή τους συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πράσινης ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας, επιβεβαιώνοντας ότι οι δύο χώρες θέλουν να συνεχίσουν να κινούνται μαζί σε τεχνολογίες που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Η εξέλιξη αυτή προέκυψε από συνάντηση στο Πεκίνο ανάμεσα στον Λι Λετσένγκ, υπουργό Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής της Κίνας, και στον Μόρτεν Μπόντσκουβ, υπουργό Βιομηχανίας, Επιχειρήσεων και Οικονομικών Υποθέσεων της Δανίας. Οι δύο υπουργοί συζήτησαν ειδικά τη συνεργασία σε πράσινη ναυπήγηση και σε πράσινη ναυτιλιακή τεχνολογία, ενώ ανανέωσαν και το σχετικό Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των δύο υπουργείων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας, οι δύο πλευρές εμφανίζονται αποφασισμένες να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στη ναυτιλία, επικαλούμενες μακρόχρονη σχέση, κοινά συμφέροντα και δυνατότητες που «κουμπώνουν» η μία με την άλλη. Στο επίκεντρο μπαίνουν τόσο η ενίσχυση της ασφάλειας στη θάλασσα όσο και η αντιμετώπιση των συνεπειών της ναυτιλίας στο κλίμα και στο περιβάλλον.

Από κινεζικής πλευράς, ο Λι Λετσένγκ ανέφερε ότι οι δύο χώρες έχουν σημαντική συμπληρωματικότητα στη ναυπηγική και στη ναυτιλιακή τεχνολογία. Τόνισε ότι η Κίνα είναι έτοιμη να προχωρήσει σε καλύτερο συντονισμό στρατηγικής και πολιτικής με τη Δανία, με στόχο την κοινή ανάπτυξη τεχνολογιών για πλοία που θα κινούνται με καύσιμα χαμηλού και μηδενικού άνθρακα.

Παράλληλα, στο τραπέζι μπήκε και η συνεργασία σε διεθνείς ναυτιλιακούς κανόνες και πρότυπα, κάτι που δείχνει ότι το θέμα δεν περιορίζεται μόνο σε τεχνικές λύσεις, αλλά επεκτείνεται και στο πώς θα διαμορφωθούν οι κανονισμοί που θα καθορίσουν τις επενδύσεις των επόμενων ετών.

Εκτός από τη ναυτιλία, η κινεζική πλευρά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστούν και άλλες συνεργασίες, όπως σε οχήματα νέας ενέργειας και στη ψηφιακή βιομηχανία, με το μήνυμα ότι η συνεργασία μπορεί να αποκτήσει ευρύτερο βιομηχανικό χαρακτήρα.

Από τη δανική πλευρά, ο Μόρτεν Μπόντσκουβ σημείωσε ότι η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας ταιριάζει με την πορεία ανάπτυξης των βιομηχανιών και των δύο χωρών. Δήλωσε ότι η Δανία θα ενθαρρύνει ενεργά τις δανικές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τις επενδύσεις τους στην Κίνα και να ενισχύσουν την παρουσία τους στην αγορά, με στόχο η βιομηχανική συνεργασία να περάσει σε πιο προχωρημένο επίπεδο.