Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Όλα τα δάνεια σε μια οθόνη - Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ), το νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία δανείων και χρηματοδοτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Μέσω της πλατφόρμας, πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να αποκτούν δωρεάν την Πιστωτική τους Έκθεση, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα αμφισβήτησης στοιχείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο των καταγραφών.

Τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων έχει αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το έργο να συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μητρώο ενημερώνεται σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει δεδομένα για πιστώσεις άνω των 2.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για μια κεντρική υποδομή που αποτυπώνει συνολικά το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη. Από το ιστορικό αποπληρωμών και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις έως το είδος, το ύψος και τη διάρκεια των πιστώσεων, το ΚΜΠ διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πιστοληπτικής συμπεριφοράς, αξιοποιώντας στοιχεία από όλες τις τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών.

Δωρεάν πρόσβαση για πολίτες και επιχειρήσεις

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση την Πιστωτική του Έκθεση, υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν αμφισβήτησης των καταγεγραμμένων στοιχείων, εφόσον εντοπιστούν λάθη ή διαφωνίες, ενισχύοντας τον βαθμό ελέγχου και αξιοπιστίας των δεδομένων.

Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο αναβάθμισης της αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. Η πρόσβαση σε πληρέστερα και ενοποιημένα στοιχεία επιτρέπει ακριβέστερη εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και πιο στοχευμένες αποφάσεις χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

Πώς ενημερώνεται το Μητρώο

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και αφορά πιστώσεις που υπερβαίνουν συγκεκριμένα χρηματικά όρια. Για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις καταγράφονται πιστώσεις από 2.000 ευρώ και άνω ανά πιστωτή και οφειλέτη, ενώ για τα νομικά πρόσωπα το όριο ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Η ανάρτηση των στοιχείων γίνεται περίπου 25 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη κάθε μήνα αναφοράς.

Το περιεχόμενο του ΚΜΠ καλύπτει στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), μαζί με τις σχετικές εξασφαλίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην ασφαλή ψηφιακή πρόσβαση των χρηστών.

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συνεχή λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το έργο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Next Generation EU και προβλέπεται να εξελίσσεται περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.





