ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Όλα τα δάνεια σε μια οθόνη - Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα
Οικονομία
08:15 - 03 Φεβ 2026

Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων: Όλα τα δάνεια σε μια οθόνη - Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ), το νέο ενιαίο ψηφιακό σύστημα που συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία δανείων και χρηματοδοτήσεων φυσικών και νομικών προσώπων. Μέσω της πλατφόρμας, πολίτες και επιχειρήσεις μπορούν να αποκτούν δωρεάν την Πιστωτική τους Έκθεση, καθώς και να υποβάλλουν αιτήματα αμφισβήτησης στοιχείων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τον έλεγχο των καταγραφών.

Τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων έχει αναλάβει η Τράπεζα της Ελλάδος, με το έργο να συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Μητρώο ενημερώνεται σε μηνιαία βάση και περιλαμβάνει δεδομένα για πιστώσεις άνω των 2.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και 5.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.

Πρόκειται για μια κεντρική υποδομή που αποτυπώνει συνολικά το οικονομικό προφίλ κάθε οφειλέτη. Από το ιστορικό αποπληρωμών και τις παρεχόμενες εξασφαλίσεις έως το είδος, το ύψος και τη διάρκεια των πιστώσεων, το ΚΜΠ διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πιστοληπτικής συμπεριφοράς, αξιοποιώντας στοιχεία από όλες τις τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών.

Δωρεάν πρόσβαση για πολίτες και επιχειρήσεις

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση την Πιστωτική του Έκθεση, υποβάλλοντας σχετική ηλεκτρονική αίτηση μέσω της πλατφόρμας. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα δωρεάν αμφισβήτησης των καταγεγραμμένων στοιχείων, εφόσον εντοπιστούν λάθη ή διαφωνίες, ενισχύοντας τον βαθμό ελέγχου και αξιοπιστίας των δεδομένων.

Για τα πιστωτικά ιδρύματα, το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων αποτελεί σημαντικό εργαλείο αναβάθμισης της αξιολόγησης πιστωτικού κινδύνου. Η πρόσβαση σε πληρέστερα και ενοποιημένα στοιχεία επιτρέπει ακριβέστερη εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών και πιο στοχευμένες αποφάσεις χρηματοδότησης, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ρευστότητας της πραγματικής οικονομίας.

Πώς ενημερώνεται το Μητρώο

Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση και αφορά πιστώσεις που υπερβαίνουν συγκεκριμένα χρηματικά όρια. Για φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις καταγράφονται πιστώσεις από 2.000 ευρώ και άνω ανά πιστωτή και οφειλέτη, ενώ για τα νομικά πρόσωπα το όριο ανέρχεται στις 5.000 ευρώ. Η ανάρτηση των στοιχείων γίνεται περίπου 25 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη κάθε μήνα αναφοράς.

Το περιεχόμενο του ΚΜΠ καλύπτει στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια, καθώς και συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring), μαζί με τις σχετικές εξασφαλίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και στην ασφαλή ψηφιακή πρόσβαση των χρηστών.

Την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συνεχή λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων έχει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων στο πλαίσιο της εποπτείας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Το έργο υλοποιήθηκε με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του μηχανισμού Next Generation EU και προβλέπεται να εξελίσσεται περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.



Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης
Ανακοινώσεις

ΒΙΟΤΕΡ: Στο Πρωτοδικείο η νέα Συμφωνία Εξυγίανσης

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Πράσινο φως» στη νέα EUREP – Δάνεια έως €50 δισ. σε κεντρικές τράπεζες

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης
Οικονομία

Οι τράπεζες κρατούν ανοιχτή τη στρόφιγγα των δανείων – Σταθερά τα κριτήρια χρηματοδότησης

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές – Στις 8/7 η ψήφιση του νομοσχεδίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

Ειδήσεις
15/08/2026 - 09:50

Δεν υπάρχουν αρκετά πλοία για να διαχειριστούν τις εκρηκτικές εξαγωγές αυτοκινήτων της Κίνας

Εκλογές ΗΠΑ
15/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 23:05

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:14

USS Abraham Lincoln: Πάνω από 250 ημέρες σε αποστολή και ο Τραμπ λέει «ούτε κατά διάνοια αρκετές»

Ειδήσεις
14/08/2026 - 22:00

Σεισμός στη δυτική Κολομβία: Οι πιο ευάλωτες κοινότητες ζητούν άμεση βοήθεια

Ειδήσεις
14/08/2026 - 21:17

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Magazino
14/08/2026 - 21:00

Υπερπροστασία: Μήπως βλάπτουμε τα παιδιά προσπαθώντας να τα σώσουμε;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 20:10

Η Ουκρανία ψάχνει Patriot, η Ρωσία αυξάνει την πίεση – Πού οδηγείται ο πόλεμος

Ειδήσεις
14/08/2026 - 19:32

Η Κίνα ανεβάζει τον πήχη στον Ειρηνικό, ενώ ο κόσμος κοιτάζει αλλού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ