Μεγάλου: Δεν επιδιώκουμε εξαγορά, αλλά γνωρίζουμε ότι η Πειραιώς αποτελεί μια πολύ ελκυστική επιλογή

Συνέντευξη στο Bloomberg παραχώρησε τη Δευτέρα (9/3) ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, με αφορμή το νέο στρατηγικό πλάνο 2026 – 2030 που παρουσίασε η Τράπεζα.

Ο CEO της Πειραιώς αναφέρθηκε στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας που προβλέπεται στο Strategic Plan 2026 – 2030 με επίκεντρο τη δραστηριότητα στον ασφαλιστικό κλάδο, όπως και τη δραστηριότητα στο Wealth & Asset Management. «Είναι δύο βασικοί μοχλοί ανάπτυξης μαζί με την πιστωτική επέκταση», είπε. Πρόσθεσε επίσης ότι «όσο αφορά τους νέους καταναλωτές που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, έχουμε μεγάλα σχέδια και έχουμε δημιουργήσει τη neobank Snappi, που θα αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα και εκτός αυτής».

Αναφορικά με την απόκτηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την Euronext, o κ. Μεγάλου επισήμανε ότι είναι μια πολύ θετική κίνηση, που εντάσσει το ΧΑ σε ένα περιφερειακό cluster χρηματιστηρίων και δίνει δυνατότητες ανάπτυξης της επενδυτικής τραπεζικής περιφερειακά και όχι μόνο τοπικά, ενώ θα βοηθήσει τη μετάβαση προς τις αναπτυγμένες αγορές.

Εξάλλου, η αναβάθμιση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς από τον MSCI σε αναπτυγμένη αγορά στα τέλη Μαρτίου, σύμφωνα με τον CEO της Πειραιώς, θα συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση του όγκου συναλλαγών. «Ήδη, οι ημερήσιοι όγκοι στη μετοχή της Πειραιώς είναι μεταξύ 80-100 εκατ. ευρώ, κάτι που ήταν αδιανότητο λίγα χρόνια πριν και αναμένω ότι θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο, με την ένταξη του ΧΑ στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών», σημείωσε.

Σε ερώτηση εάν θα έβλεπε θετικά την συγχώνευση ή εξαγορά από ξένη τράπεζα, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε ότι η διοικητική ομάδα της Πειραιώς έχει παραδώσει ό,τι έχει υποσχεθεί τα προηγούμενα χρόνια και στο πενταετές business plan που παρουσίασε, περιλαμβάνει το στόχο για κέρδη ανά μετοχή 10% κάθε χρόνο, κάτι που θα προσελκύσει επενδυτές. «Είμαστε εδώ για να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, οι μέτοχοί μας είναι πολύ ικανοποιημένοι τα τελευταία χρόνια και πιστεύω ότι θα είναι ακόμη πιο ικανοποιημένοι στα πέντε χρόνια που έρχονται», τόνισε, προσθέτοντας χαρακτηριστικά «δεν επιδιώκουμε μια εξαγορά, αλλά προφανώς γνωρίζουμε ότι η Τράπεζα αποτελεί μια πολύ ελκυστική πρόταση».