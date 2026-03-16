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CrediaBank: Αναβλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Η νέα ημερομηνία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20:29 - 16 Μαρ 2026

CrediaBank: Αναβλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση – Η νέα ημερομηνία

Reporter.gr Newsroom
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Η CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι σήμερα, 16η Μαρτίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 συνήλθε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας με φυσική παρουσία, καθώς και με συμμετοχή των μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.474.529.335 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.618.012.407 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 91,13 % επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Κατόπιν αιτήματος του μετόχου με την επωνυμία «THRIVEST HOLDING LTD», ο οποίος παρέστη στη Συνέλευση εκπροσωπώντας 811.789.871 μετοχές με δικαίωμα ψήφου που αντιστοιχούν σε 50,17% του συνολικώς καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, προς τον Πρόεδρο της συγκληθείσας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας, αναβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 141 παρ.5 του ν.4548/2018, η λήψη αποφάσεων για όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης για την 27η Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, είτε με φυσική παρουσία των μετόχων στο κτίριο διοίκησης της Τράπεζας, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αρ. 109-111 (ισόγειο), Αθήνα, είτε με συμμετοχή των μετόχων υπό τους όρους του Άρθρου 125 του Ν.4548/2018 από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, με χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην από 19-02-2026 δημοσιευμένη Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Η ύστερα από αναβολή γενική συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 124 παρ. 6 του ν. 4548/2018, στην εξ αναβολής συνέλευση της 27-03-2026, δικαιούνται να συμμετέχουν και να ψηφίζουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν τη μετοχική ιδιότητα κατά την 11/03/2026, ήτοι την ημερομηνία καταγραφής της αναβληθείσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Για την απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας όλων των μετόχων και για τη διαδικασία συμμετοχής, παρακολούθησης και ψήφου αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου στην εξ αναβολής συνέλευση, εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες και προϋποθέσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στην από 19-02-2026 δημοσιευμένη Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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