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Έκτακτη συνεδρίαση του IMO για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στη ναυτιλία
Ναυτιλία
20:05 - 16 Μαρ 2026

Έκτακτη συνεδρίαση του IMO για τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στη ναυτιλία

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου συγκαλεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) για αύριο και μεθαύριο, με αντικείμενο τις επιπτώσεις που έχει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή για τη ναυτιλία και τους ναυτικούς. Η συνεδρίαση θα επικεντρωθεί στην κατάσταση που διαμορφώνεται στην Αραβική Θάλασσα, στη Θάλασσα του Ομάν και γενικότερα στην περιοχή του Κόλπου, με ιδιαίτερη έμφαση στο Στενό του Ορμούζ και στις γύρω θαλάσσιες ζώνες.

Η απόφαση για τη σύγκληση της έκτακτης συνόδου ελήφθη έπειτα από αιτήματα που υπέβαλαν αρκετά μέλη του Συμβουλίου. Η κίνηση αυτή δείχνει ότι αυξάνεται η ανησυχία στο εσωτερικό του Οργανισμού για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και για τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται τα πληρώματα στις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές.

Είχαν προηγηθεί ενημερωτικές επαφές του Γενικού Γραμματέα του IMO, κ. Arsenio Dominguez, με εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας στις 11 Μαρτίου και με κράτη-μέλη στις 12 Μαρτίου. Στις συναντήσεις αυτές έγινε ανταλλαγή πληροφοριών και αποτίμηση των τελευταίων εξελίξεων στην περιοχή.

Το Συμβούλιο του IMO αποτελεί το εκτελεστικό όργανο του Οργανισμού και απαρτίζεται από 40 κράτη-μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση του IMO.

Η έκτακτη αυτή συνεδρίαση αναμένεται να εστιάσει στις συνέπειες που μπορεί να έχει η περιφερειακή αστάθεια στην ομαλή λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, στην ασφάλεια των πλοίων και στην προστασία των ναυτικών που επιχειρούν σε μία από τις πιο κρίσιμες περιοχές για το παγκόσμιο εμπόριο.

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