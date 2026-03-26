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Μεγάλου: Eνδεχόμενες εξαγορές από την Πειραιώς θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην Ελλάδα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12:56 - 26 Μαρ 2026

Μεγάλου: Eνδεχόμενες εξαγορές από την Πειραιώς θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Πειραιώς στρέφει το βάρος της στρατηγικής της στην εγχώρια αγορά, περιορίζοντας τα σχέδια διεθνούς επέκτασης και δίνοντας προτεραιότητα στην αξιοποίηση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Σε συνέντευξή του στο Dow Jones Newswires, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Χρήστος Μεγάλου, υπογράμμισε ότι η σύγκλιση της Ελλάδας με τα οικονομικά μεγέθη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, οι οποίες καθιστούν την εγχώρια αγορά βασικό πεδίο επενδυτικής δραστηριότητας.

Όπως σημείωσε, ενδεχόμενες εξαγορές από την Πειραιώς θα επικεντρωθούν αποκλειστικά στην Ελλάδα και θα αφορούν τομείς όπως η επενδυτική τραπεζική, οι χρηματιστηριακές υπηρεσίες και η διαχείριση κεφαλαίων, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της τράπεζας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πιθανή ενίσχυση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, σε περίπτωση που το Euronext προχωρήσει στην εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξέλιξη που, όπως εκτιμάται, θα μπορούσε να αυξήσει τη ρευστότητα και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για την Πειραιώς να αναβαθμίσει τον ρόλο της στον χρηματοοικονομικό τομέα της περιοχής.

Παράλληλα, η τράπεζα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων wealth και asset management, με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται σε 14,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025 και στόχο την περαιτέρω αύξησή τους τα επόμενα χρόνια.

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις και ειδικότερα στις εντάσεις στη Μέση Ανατολή, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της κρίσης, εκτιμώντας πάντως ότι μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται άμεση επίδραση στα χαρτοφυλάκια της τράπεζας.

Το νέο πενταετές στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς για την περίοδο 2026-2030 προβλέπει διψήφια αύξηση των δανείων, διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και ενίσχυση της κερδοφορίας, με στόχο τη διανομή συνολικών μερισμάτων ύψους 5 δισ. ευρώ στους μετόχους.

Στις βασικές προτεραιότητες περιλαμβάνεται και η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής, με την τράπεζα να επιδιώκει την ανάπτυξη πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων μέσω του δικτύου της, ενισχύοντας τα έσοδα από προμήθειες.

Τέλος, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού, η Πειραιώς έχει λανσάρει τη νέα ψηφιακή τράπεζα Snappi, με στόχο την προσέλκυση νεότερων και τεχνολογικά εξοικειωμένων πελατών, διευρύνοντας τη βάση της στην αγορά.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/03/2026 - 13:42
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