ΤτΕ: Σταθερά κριτήρια και ζήτηση δανείων στο α’ τρίμηνο του 2026

Σταθερή εικόνα στην πιστωτική επέκταση καταγράφει η Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων για το α’ τρίμηνο του 2026, καθώς τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα, όπως και η συνολική ζήτηση.

Με αυτά τα δεδομένα, οι τράπεζες δεν αναμένουν σημαντικές μεταβολές ούτε στο β’ τρίμηνο, ενώ μοναδική διαφοροποίηση εντοπίζεται στους όρους στεγαστικών δανείων, οι οποίοι έγιναν οριακά πιο αυστηροί, σε ένα περιβάλλον αυξημένων μη επιτοκιακών επιβαρύνσεων.

Δάνεια προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις

Κατά το α' τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1), εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του β’ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025, παρά την άσκηση πιέσεων από τον ανταγωνισμό για τη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών.

Κατά το α' τρίμηνο του 2026, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ παρέμεινε αμετάβλητη (βλ. Διάγραμμα 2). Για το β’ τρίμηνο του 2026, οι τράπεζες εκτιμούν ότι η συνολική ζήτηση από τις ΜΧΕ θα παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη, καθώς αναμένεται αύξηση της ζήτησης δανείων, κυρίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Κατά το α' τρίμηνο 2026, η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (βλ. Διάγραμμα 3).

Δάνεια προς νοικοκυριά

Κατά το α’ τρίμηνο του 2026, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το δ’ τρίμηνο του 2025 (βλ. Διάγραμμα 1), ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό, λόγω των αυξήσεων στις επιβαρύνσεις των δανείων εκτός τόκων, κατά την διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το α΄ τρίμηνο του 2026.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το α’ τρίμηνο του 2026 (βλ. Διάγραμμα 2), ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το β’ τρίμηνο του 2026.

Κατά το α’ τρίμηνο του 2026, η αναλογία των αιτήσεων για στεγαστικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ για καταναλωτικά παρέμεινε αμετάβλητη (βλ. Διάγραμμα 3).