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Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08:44 - 16 Ιουν 2026

Τράπεζα Χανίων: Βήματα και ζυμώσεις για την επόμενη μέρα - Δύο υποψήφιοι επενδυτές

Γιώργος Αλεξάκης
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Σε διαδικασία έντονων “ζυμώσεων” για την επόμενη μέρα έχει περάσει η Τράπεζα Χανίων, που με βάση το πλάνο θέλει να βαδίσει το δρόμο των άλλων συνεταιριστικών τραπεζών με διασφάλιση πανελλήνιας αδείας και μεταλλαγή σε Α.Ε.. 

Στο πλαίσιο αυτό και υπό τα «όμματα» της ΤτΕ, η διοίκηση προωθεί ένα σχέδιο που στόχο έχει την εύρεση στρατηγικού επενδυτή. Συγκεκριμένα, η PwC τρέχει την όλη τη διαδικασία αναζήτησης στρατηγικού επενδυτή, με τουλάχιστον δύο επενδυτικά σχήματα, όπως αναφέρεται από πηγές της Τράπεζας, στα οποία συμμετέχουν Έλληνες και ξένοι επενδυτές, να βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

Κλειδί προφανώς των εξελίξεων θα είναι η αποκάλυψη των ονομάτων και της “επενδυτικής δύναμης” που θα έχουν, κάτι που προφανώς θα γίνει εντός του επόμενου μήνα, κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης της τράπεζας.

Την περασμένη Παρασκευή, πάντως, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης συνάντηση της διοίκησης της Τράπεζας Χανίων με στελέχη της εποπτικής αρχής της Τράπεζας της Ελλάδος. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύνολο των ενεργειών που υλοποιούνται με στόχο την πλήρη εξυγίανση και τη μελλοντική ανάπτυξη της τράπεζας.

Πάντως αίσθηση έχει προκαλέσει, εν μέσω αυτής της προσπάθειας, το ότι ο Γιάννης Μίχος, με λίγους μήνες παρουσίας στα Χανιά, στέλεχος από το Λονδίνο με διεθνή παρουσία, που ήταν ένας εκ των δύο εντεταλμένων εκτελεστικών συμβούλων που συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο, υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Τα καθήκοντα, πάντως, εκτελεστικού συμβούλου εξακολουθεί να ασκεί ο Σπύρος Αποστολάκης.

Το πλάνο

Εν τω μεταξύ, με βάση και τις εποπτικές οδηγίες, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 60 εκατ. ευρώ, έργο που επίσης συντονίζει η PwC ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της τράπεζας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής εξυγίανσης, παράλληλα, έχει μπει σε διαδικασία η πώληση των non core δραστηριοτήτων της εταιρείας, που έχουν προκύψει από κεφαλαιοποιήσεις παλαιών χρεών επιχειρηματιών και σχημάτων προς την Τράπεζα. Έτσι, προωθείται σε πρώτη φάση, με βάση τα λεχθέντα και στην πρόσφατη Γ.Σ η διάθεση του ποσοστού 28,5% που κατέχει η τράπεζα στην εταιρεία εμφιάλωσης ΕΤΑΝΑΠ – Σαμαριά.

Όπως αναφέρεται, άμεσα αναμένεται να ξεκινήσει ο οικονομικός και νομικός έλεγχος (due diligence) στην ΕΤΑΝΑΠ από τον επενδυτή, του οποίο το όνομα φεν εχει γίνει γνωστό, αν και όπως αναφέρθηκε στη Γ.Σ. της ΕΤΑΝΑΠ, έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά για την εξαγορά του 28,5% της εταιρείας, προσφέροντας τίμημα που υπερβαίνει τα 15 ευρώ ανά μετοχή.

Αμέσως μετά, σύμφωνα με το πλάνο που προτάσσει η διοίκηση θα δρομολογηθεί η αποεπένδυση από την εταιρεία ακινήτων «Κρητικά Ακίνητα», στην οποία η τράπεζα διαθέτει ποσοστό 74,5%. Παράλληλα, προγραμματίζεται η πώληση χαρτοφυλακίου ακινήτων αξίας άνω των 36 εκατ. ευρώ που ανήκει στη θυγατρική «ΑΕΕΑΠ Χανίων». Στη συνέχεια, σειρά θα πάρει η αξιοποίηση ή πώληση της θυγατρικής Prime Energy, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα έσοδα από την αξιοποίησή τους αναμένεται να κρίνουν σε ένα σημαντικό βαθμό το τελικό ύψος των κεφαλαίων που θα απαιτηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας, και προφανώς και το εύρος επένδυσης που θα κληθεί να κάνει ο επίδοξος επενδυτής.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του 2024, τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 64 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε στα 735,5 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 15,9% σε επίπεδο Ομίλου και στο 16% σε επίπεδο τράπεζας. Τα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 2,187 εκατ. ευρώ για τον Όμιλο και τα 1,7 εκατ. ευρώ για την τράπεζα.

Το χαρτοφυλάκιο δανείων ξεπέρασε τα 434 εκατ. ευρώ, με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αντιπροσωπεύοντας το 42,37% του συνόλου των δανείων. Οι προβλέψεις κάλυψης ανέρχονται στα 120 εκατ. ευρώ. Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν στα 633 εκατ. ευρώ, ενώ η τράπεζα αριθμεί περισσότερους από 28.000 μεριδιούχους.

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