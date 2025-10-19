Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Αποτελέσματα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε - σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση - η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, κατά την οποία οι συνέταιροι της Τράπεζας κλήθηκαν να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού.

Τα αποτελέσματα της εκλογής έχουν ως εξής: Σύνολο ψήφων: 2.439.320 Έγκυρα: 2.432.186 Άκυρα: 7.134 Λευκά: 754 Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Πλήρους Απασχόλησης Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι δύο πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι. Ψήφοι 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 808.574 2. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 629.113 Αναπληρωματικά Μέλη: ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ Λοιπά Υποψήφια Μέλη Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι έντεκα πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι. Ψήφοι 1. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2.094.795 2. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ 652.681 3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 610.201 4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ 500.255 5. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 484.001 6. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 467.525 7. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 465.397 8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 462.498 9. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 430.612 10. ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 376.930 11. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 341.476 Αναπληρωματικά Μέλη: ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025.