Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων: Αποτελέσματα εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Τα αποτελέσματα της εκλογής έχουν ως εξής:
Σύνολο ψήφων: 2.439.320
Έγκυρα: 2.432.186
Άκυρα: 7.134
Λευκά: 754
Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Πλήρους Απασχόλησης
Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι δύο πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.
|
Ψήφοι
|
1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
808.574
|
2. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|
629.113
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΖΥΜΒΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΕΠΑΝΩΜΕΡΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
Λοιπά Υποψήφια Μέλη
Εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο οι έντεκα πρώτοι κατά σειρά προτίμησης υποψήφιοι.
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Ψήφοι
|
1. ΜΑΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
|
2.094.795
|
2. ΦΑΡΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
|
652.681
|
3. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
|
610.201
|
4. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
|
500.255
|
5. ΣΠΕΡΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
|
484.001
|
6. ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
|
467.525
|
7. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
|
465.397
|
8. ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
462.498
|
9. ΤΖΑΤΖΙΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
|
430.612
|
10. ΜΠΑΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
|
376.930
|
11. ΠΟΘΗΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
|
341.476
Αναπληρωματικά Μέλη:
ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025.