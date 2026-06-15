CNN: «Πολιτική δίωξη» καταγγέλλει ο Γκάβιν Νιούσομ – Στο στόχαστρο και η οικογένειά του

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης διεξάγει έρευνα σε βάρος του ίδιου και της συζύγου του, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στοχοποιεί έναν «πολιτικό αντίπαλο», παρότι, όπως λέει, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ίδιος έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα, σε μια περίοδο που θεωρείται πιθανός υποψήφιος των Δημοκρατικών για τις εκλογές του 2028.

Ο Νιούσομ ανέφερε σε βίντεο που ανάρτησε στα κοινωνικά δίκτυα ότι η κυβέρνηση Τραμπ στοχοποιεί επίσης τη σύζυγό του, Τζένιφερ Σάιμπελ Νιούσομ.

«Αν δεν μπορεί να με εκφοβίσει, θα στραφεί στη μητέρα των παιδιών μας», είπε. «Ο Ντόναλντ Τραμπ διάλεξε λάθος στόχο. Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε».

Πηγή που γνωρίζει την υπόθεση ανέφερε στο CNN ότι δεν υπάρχει άμεση έρευνα κατά του Νιούσομ, αλλά η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια διερευνά πρόσωπα που συνδέονται μαζί του – συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του, για πιθανές φορολογικές παραβάσεις.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν είχε εμπλοκή στην έναρξη της έρευνας, η οποία –όπως αναφέρεται– προήλθε από καταγγελίες πληροφοριοδοτών (whistleblowers) τον περασμένο χρόνο.

Ο Νιούσομ δήλωσε ότι ο Τραμπ «μπορεί να ζητήσει τα έγγραφά μου, να με ερευνήσει, να με παρενοχλήσει ή να με βάλει σε λίστα εχθρών», αλλά ζήτησε «να αφήσει τη σύζυγο και την οικογένειά μου έξω από αυτή την προσωπική εκδίκηση».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το FBI δεν σχολίασαν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το CNN απευθύνθηκε για δήλωση στις αρμόδιες αρχές.

Τι αναφέρει ο Νιούσομ για την έρευνα

Το γραφείο του κυβερνήτη υποστηρίζει ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν επικοινωνήσει με πρόσωπα και οργανισμούς που συνδέονται τόσο με τον ίδιο όσο και με τη σύζυγό του, ζητώντας έγγραφα και πραγματοποιώντας συνεντεύξεις για δραστηριότητες πολλών ετών.

Σύμφωνα με την ίδια πλευρά, η έρευνα επεκτάθηκε πρόσφατα ώστε να συμπεριλάβει το οικογενειακό και επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Αναφορά γίνεται και στην πρώην προσωπάρχη του Νιούσομ, Ντάνα Γουίλιαμσον, η οποία κατηγορήθηκε τον Νοέμβριο του 2025 για συμμετοχή σε σχέδιο υπεξαίρεσης χρημάτων από προεκλογική εκστρατεία πρώην υπουργού Υγείας των ΗΠΑ, Ξαβιέ Μπεσέρα. Η ίδια ομολόγησε ενοχή για τρεις από τις 23 κατηγορίες τον περασμένο μήνα.

Το γραφείο του Νιούσομ, επικαλούμενο τον δικηγόρο της Γουίλιαμσον, αναφέρει ότι οι ομοσπονδιακοί ερευνητές είχαν προσφέρει πέρυσι επιείκεια με αντάλλαγμα πληροφορίες για τον κυβερνήτη, κάτι που, σύμφωνα με την ίδια πλευρά, δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς η Γουίλιαμσον δεν είχε στοιχεία να δώσει.

Ο Μπεσέρα είναι υποψήφιος για τη διαδοχή του Νιούσομ στην Καλιφόρνια, σε εκλογική αναμέτρηση με τον Ρεπουμπλικανό Στιβ Χίλτον, ο οποίος υποστηρίζεται από τον Τραμπ.

Πολιτικό πλαίσιο και προηγούμενες υποθέσεις

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι έχουν υπάρξει και άλλες έρευνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης κατά πολιτικών αντιπάλων του Τραμπ, κάποιες από τις οποίες δεν προχώρησαν δικαστικά.

Μεταξύ αυτών, υποθέσεις κατά του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ και της Γενικής Εισαγγελέως της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, οι οποίες απορρίφθηκαν από δικαστήρια λόγω διαδικαστικών προβλημάτων στους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Αναφέρεται επίσης νέα ομοσπονδιακή δίωξη κατά του Κόμεϊ για ανάρτηση στα social media, καθώς και συνεχιζόμενη έρευνα για τον πρώην διευθυντή της CIA Τζον Μπρέναν.

Παράλληλα, σύμφωνα με το CNN, έχει ξεκινήσει και έρευνα γύρω από την υπόθεση της Ε. Τζιν Κάρολ, η οποία έχει κατηγορήσει τον Τραμπ.

Δηλώσεις Νιούσομ κατά Τραμπ

Ο Νιούσομ χαρακτήρισε τον Τραμπ «άνθρωπο χωρίς χαρακτήρα» και τον κατηγόρησε ότι «εκμεταλλεύεται την προεδρία».

«Η χώρα αυτή δεν σας ανήκει», είπε απευθυνόμενος στον Τραμπ. «Δεν ανήκει στους συνεργάτες σας. Θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε στην παρανομία σας και να υπενθυμίζουμε στους πολίτες τη διαφθορά σας», ανέφερε κλείνοντας το μήνυμά του.