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Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:43 - 21 Ιουλ 2026

Η Τράπεζα Χανίων συμμετέχει στο πιλοτικό πρόγραμμα για το ψηφιακό ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων επιλέχθηκε από το Ευρωσύστημα για να συμμετάσχει στο πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και δοκιμής του ψηφιακού ευρώ, αποτελώντας μία από τις 36 ευρωπαϊκές τράπεζες και παρόχους υπηρεσιών πληρωμών που θα συμβάλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ευρώπη.

Η επιλογή πραγματοποιήθηκε έπειτα από τη διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ξεκίνησε τον Μάρτιο, με την αξιολόγηση να βασίζεται σε τεχνικά, λειτουργικά και οργανωτικά κριτήρια που έθεσε το Ευρωσύστημα.

Το πιλοτικό πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και θα έχει διάρκεια δώδεκα μηνών. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων θα συμμετάσχει ως πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος και σύμφωνα με το πλαίσιο λειτουργίας που έχει καθοριστεί από το Ευρωσύστημα.

Η συμμετοχή της Τράπεζας στο εγχείρημα αυτό επιβεβαιώνει τον στρατηγικό της προσανατολισμό στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καθώς και τη δέσμευσή της να προσφέρει σύγχρονες και ασφαλείς λύσεις πληρωμών στους πελάτες και τις επιχειρήσεις που εξυπηρετεί.

Σχολιάζοντας τη συμμετοχή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων στο ψηφιακό ευρώ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Τράπεζας, κ. Μιχαήλ Μαρακάκης δήλωσε:

«Η επιλογή της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων για τη συμμετοχή στο πιλοτικό πρόγραμμα του ψηφιακού ευρώ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της πορείας μας στον τομέα της καινοτομίας και των σύγχρονων υπηρεσιών πληρωμών. Η Τράπεζά μας συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση των νέων ψηφιακών υποδομών της ευρωπαϊκής οικονομίας, με στόχο να προσφέρει στους πελάτες της ασφαλείς, αξιόπιστες και προηγμένες χρηματοοικονομικές λύσεις. Το ψηφιακό ευρώ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον των συναλλαγών και η συμμετοχή μας σε αυτή τη διαδικασία ενισχύει τον ρόλο της Τράπεζας ως σύγχρονου και δυναμικού χρηματοπιστωτικού οργανισμού με ισχυρή παρουσία στην τοπική κοινωνία και την ελληνική αγορά.»

Με τη συμμετοχή της στο πιλοτικό πρόγραμμα, η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ενισχύει περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των ψηφιακών πληρωμών και επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο της στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το νέο ευρωπαϊκό χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

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