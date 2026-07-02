Τραπεζοϋπάλληλοι: 8 στους 10 δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί - Παράπονα για την «ποιότητα»

Τα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύουν συσσώρευση πιέσεων που συνδέονται με τον χρόνο εργασίας, την επάρκεια των αποδοχών, την επαγγελματική εξουθένωση και τα χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης από την εργασία στις τράπεζες.

Κύρια Συμπεράσματα της έρευνας:

Χαμηλές αμοιβές: Το 54,1% των τραπεζοϋπαλλήλων δηλώνει ότι ο μισθός του δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών του αναγκών.

Εργασιακή εξουθένωση: Έντονο αίσθημα σωματικής και ψυχικής κόπωσης (burnout) καταγράφεται σε ανησυχητικά υψηλά επίπεδα στον κλάδο.

Υπερεργασία & Απλήρωτες υπερωρίες: Υπάρχουν συστηματικές πιέσεις στον χρόνο εργασίας, με μεγάλο μέρος του προσωπικού να πραγματοποιεί μη αμειβόμενες υπερωρίες.

Τάση φυγής: Εξαιτίας των παραπάνω συνθηκών, καταγράφεται έντονη επιθυμία των εργαζομένων να εγκαταλείψουν τον κλάδο.

Τεχνολογική μετάβαση: Σχεδόν 8 στους 10 εργαζόμενους (περίπου 80%) θεωρούν ότι δεν έχουν ουσιαστική συμμετοχή στον σχεδιασμό των τεχνολογικών και οργανωτικών αλλαγών που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο εργασιακός φόρτος, οι προθεσμίες, οι στόχοι και οι διαρκείς αναδιαρθρώσεις δεν λειτουργούν ως αποσπασματικοί παράγοντες δυσκολίας, αλλά συγκροτούν έναν πυρήνα εντατικοποίησης της καθημερινής εργασίας. Η ποιότητα της εργασίας επηρεάζεται άμεσα όταν οι απαιτήσεις αυξάνονται, χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση του διαθέσιμου προσωπικού και των μηχανισμών υποστήριξης.

Πάνω από 8 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ο φόρτος εργασίας έχει αυξηθεί σημαντικά λόγω έλλειψης προσωπικού ή αναδιοργάνωσης (84,3%).

Σχεδόν το ίδιο ποσοστό αναφέρει ότι εργάζεται συχνά υπό πίεση χρόνου και με απαιτητικές προθεσμίες (83,8%).

Σχεδόν 8 στους 10 δηλώνουν ότι η πίεση για την επίτευξη στόχων είναι υψηλή (79,3%).

Περίπου 2 στους 3 εργαζόμενους θεωρούν ότι ο φόρτος εργασίας υπερβαίνει τις κανονικά διαθέσιμες ώρες ή το ωράριο (65,7%).

Πάνω από 6 στους 10 διαφωνούν ότι οι στόχοι απόδοσης είναι τεκμηριωμένοι και ρεαλιστικοί (64,3%).

Αμοιβές και ωράριο

Η μισθολογική δυσαρέσκεια δεν αφορά μόνο το ύψος των αποδοχών. Συνδέεται με την αίσθηση ότι οι ευθύνες, η απόδοση, η διαθεσιμότητα, ακόμη και η υπέρβαση του ωραρίου, δεν αναγνωρίζονται επαρκώς. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας εμφανίζεται να μην αρκεί από μόνη της για την ουσιαστική αντιμετώπιση της μη αμειβόμενης υπέρβασης του συμβατικού ωραρίου.

Σχεδόν 7 στους 10 εργαζόμενους θεωρούν ότι ο μισθός τους δεν είναι επαρκής σε σχέση με τις ευθύνες της θέσης τους (67,4%).

Περίπου 2 στους 3 αμφισβητούν τη διαφάνεια στην κατανομή των μπόνους και των ανταμοιβών απόδοσης (66,7%).

Πάνω από 6 στους 10 δηλώνουν ότι δεν αμείβονται δίκαια σε σύγκριση με συναδέλφους σε αντίστοιχες θέσεις (64,4%).

Περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους αναφέρουν ότι ο μισθός τους δεν καλύπτει τις βασικές τους ανάγκες (54,1%).

Σχεδόν οι μισοί δηλώνουν ότι συχνά εργάζονται εκτός ωραρίου χωρίς πρόσθετη αμοιβή (45,2%).

Λιγότεροι από 1 στους 4 θεωρούν ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας έχει βελτιώσει την πληρωμή των υπερωριών τους (20,2%).

Επαγγελματική εξουθένωση, προβληματικό εργασιακό περιβάλλον, αλλά και ισχυροί συναδελφικοί δεσμοί

Το εργασιακό περιβάλλον εμφανίζει δύο όψεις: η ισχυρή συναδελφικότητα συνυπάρχει με προβληματικές συμπεριφορές, υψηλή ένταση και πολύ χαμηλή θετική αξιολόγηση των μέτρων πρόληψης της εξουθένωσης. Η συνολική ικανοποίηση και η πρόθεση αναζήτησης εργασίας εκτός τράπεζας δείχνουν ότι η ποιότητα της εργασίας επηρεάζει άμεσα τη σχέση των εργαζομένων με την εργασία και την προοπτική παραμονής τους.

Περίπου 7 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι η τράπεζα δεν λαμβάνει ενεργά μέτρα πρόληψης της εργασιακής εξουθένωσης (69,2%).

Μόνο 7 στους 100 συμφωνούν ότι λαμβάνονται ενεργά μέτρα πρόληψης του burnout (7,2%).

Περισσότεροι από 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν καλές σχέσεις με τους συναδέλφους τους (84,5%).

Σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι έχουν υπάρξει μάρτυρες αποκλεισμού, παρενόχλησης ή τοξικής συμπεριφοράς (45,1%).

Περίπου 4 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν υπάρξει οι ίδιοι θύματα αποκλεισμού, παρενόχλησης ή τοξικής συμπεριφοράς (38,7%).

Οι μισοί σχεδόν εργαζόμενοι δηλώνουν καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι από την εργασία τους (49,5%).

Περίπου 4 στους 10 δηλώνουν ότι σίγουρα ή μάλλον θα αναζητούσαν άλλη εργασία (40,9%).

Περιορισμένη συμμετοχή στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Η περιορισμένη συμμετοχή στις αποφάσεις αποτελεί, σύμφωνα με την έρευνα κρίσιμο στοιχείο της «Ποιότητας Εργασίας». Οι οργανωτικές και τεχνολογικές αλλαγές φαίνεται να γίνονται αντιληπτές μέσα σε κλίμα χαμηλής εμπιστοσύνης, αβεβαιότητας και ανεπαρκούς προστασίας. Όταν οι εργαζόμενοι δεν συμμετέχουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό των αλλαγών που επηρεάζουν την εργασία τους, η τεχνολογική μετάβαση δεν βιώνεται αυτονόητα ως ευκαιρία.