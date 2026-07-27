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Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
11:07 - 27 Ιουλ 2026

Eurobank: Συνεχίζεται η διαχρονική στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank συνεχίζει να στηρίζει διαχρονικά τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με δωρεά για το Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΠΑΝΑΓΙΑ», στη νησίδα Παναγιά του συμπλέγματος των Οινουσσών, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του Φυλακίου και στη βελτίωση των συνθηκών υπηρεσίας των στελεχών που υπηρετούν στην περιοχή.

Η τελετή εγκαινίων των νέων υποδομών πραγματοποιήθηκε παρουσία του Διοικητή της ΑΣΔΑΑΜ Αντιστράτηγου Δημήτριου Βακεντή ως εκπρόσωπου του κ. Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, του Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Οινουσσών κ.κ. Μάρκου, του Διοικητή ΝΑΣΧΙ Πλοιάρχου ΠΝ Ηρακλή Ρεβίνθη ως εκπροσώπου του κ. Αρχηγού ΓΕΝ Αντιναυάρχου Δημήτριου – Ελευθέριου Κατάρα ΠΝ, του Διοικητή της 96 ΑΔΤΕ Ταξιάρχου Παναγιώτη Λυμπερέα και του Δημάρχου Οινουσσών κ. Γεώργιου Δανιήλ.

Τη Διοίκηση της Eurobank εκπροσώπησε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Σταύρος Ιωάννου, ενώ παρευρέθηκε επίσης ο κ. Γιώργος Κηπουρός, Επικεφαλής Γεωγραφικού Τομέα Β΄ – Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η δωρεά αφορά στην κτιριακή επέκταση και στην κατασκευή θαλάμου διαμονής γυναικών, στην επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων και στην κατασκευή νέου ιστού της Ελληνικής Σημαίας, συμβάλλοντας στη συνολική λειτουργική αναβάθμιση του Φυλακίου και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υπηρεσίας των στελεχών που υπηρετούν στο Φυλάκιο.

Το Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΠΑΝΑΓΙΑ», που υπάγεται στην 96 Ανώτερα Διοίκηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής (ΑΔΤΕ), βρίσκεται στη νησίδα Παναγιά του συμπλέγματος των Οινουσσών, περιοχή ιδιαίτερης εθνικής σημασίας στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Ο Διοικητής ΑΣΔΑΑΜ, Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, δήλωσε: «Η προσφορά σας αυτή στην αναβάθμιση των υποδομών του ΕΦ ΠΑΝΑΓΙΑ, καθώς και των υποδομών της ομώνυμης μικρονήσου (μ/ν), δεν αποτελεί μια απλή οικονομική ενίσχυση ή μια τυπική πράξη εταιρικής χορηγίας, αγγίζει απευθείας τον πυρήνα της εθνικής ευθύνης, της κοινωνικής αλληλεγγύης και του έμπρακτου πατριωτισμού.».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Σταύρος Ιωάννου, δήλωσε: «Η διαχρονική δέσμευση της Eurobank να συμβάλλει σε τομείς εθνικής σημασίας για τη χώρα αποτυπώνεται μέσα από έργα και παρεμβάσεις με ουσιαστικό και διαρκές αποτύπωμα. Η σημερινή δωρεά στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΠΑΝΑΓΙΑ» επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη της Τράπεζας προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του Φυλακίου και στη βελτίωση των υποδομών και των συνθηκών υπηρεσίας των στελεχών που υπηρετούν σε αυτό. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε έργα που ενισχύουν κρίσιμες υποδομές σε περιοχές ιδιαίτερης εθνικής σημασίας, υλοποιώντας παρεμβάσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.».

Στήριξη των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και ευρύτερη κοινωνική προσφορά

Η Eurobank στέκεται διαχρονικά αρωγός στο έργο της Πολιτείας σε τομείς εθνικής σημασίας, όπως η εθνική άμυνα, η πολιτική προστασία και η δημόσια υγεία, ενώ παράλληλα, μέσω των πρωτοβουλιών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αναπτύσσει, στηρίζει την παιδεία και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζει σταθερά το έργο και την αποστολή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και υπηρεσίας των στελεχών τους.

Από την αρχή του 2026, η Τράπεζα ολοκλήρωσε τρεις δωρεές για την ενίσχυση των υποδομών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων: τη δωρεά εξοπλισμού για το Κτίριο Ετοιμότητας της Στρατιωτικής Μονάδας στο Αγαθονήσι, την ανακαίνιση του Διαβητολογικού Ιατρείου του Ναυτικού Νοσοκομείου Σαλαμίνας και τη σημερινή δωρεά για το Επιτηρητικό Φυλάκιο «ΠΑΝΑΓΙΑ», στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης της Τράπεζας προς τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Επιπλέον, η Τράπεζα έχει δεσμευτεί για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης εκτεταμένων εργασιών ανακαίνισης – αναβάθμισης υποδομών και συγκεκριμένα χώρων διδακτηρίων, υγιεινής και εστιατορίων/μαγειρείων της Σχολής Ικάρων, ενώ επί σειρά ετών στηρίζει τις οικογένειες των ένστολων που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος.

Οι παραπάνω δράσεις αποτελούν μέρος της ευρύτερης στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Eurobank, η οποία αναπτύσσεται μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων για τη χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της πρωτοβουλίας «Μπροστά για την Οικογένεια», η Τράπεζα υλοποιεί μία ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, με έμφαση στα ανατολικά σύνορα της χώρας, ενισχύοντας την οικογένεια, την απασχόληση και την τοπική επιχειρηματικότητα.

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