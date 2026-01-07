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Revolut: Το 54% των Ελλήνων ανησυχεί για τις οικονομικές του προοπτικές το 2026
Οικονομία
09:30 - 07 Ιαν 2026

Revolut: Το 54% των Ελλήνων ανησυχεί για τις οικονομικές του προοπτικές το 2026

Reporter.gr Newsroom
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 Με την έλευση του νέου έτους, οι Έλληνες κάνουν απολογισμό των οικονομικών τους προοπτικών και προσδοκιών για τους μήνες που θα ακολουθήσουν. 

Η Revolut ανέλυσε τη στάση των Ελλήνων απέναντι στα προσωπικά τους οικονομικά, με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα την ψυχολογία των καταναλωτών εν όψει του 2026. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Dynata, σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.000 Ελλήνων.

Καθώς οι Έλληνες στρέφουν το βλέμμα τους ήδη στο 2026, το κλίμα όσον αφορά τα προσωπικά τους οικονομικά παραμένει κυρίως απαισιόδοξο. Πάνω από το μισό των ερωτηθέντων (54%) δηλώνει ότι δεν αισθάνονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την οικονομική τους κατάσταση, με το 43% να δηλώνει ότι αισθάνονται άγχος ή αβεβαιότητα για τα οικονομικά τους, ενώ ένα 11% παραδέχεται ότι δυσκολεύονται να σημειώσουν πρόοδο παρά τις προσπάθειές τους, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά εν όψει του νέου έτους. Από την άλλη πλευρά, από το 40% που παραμένει αισιόδοξο, η πλειοψηφία λαμβάνει μέτρα για να ενισχύσει το οικονομικό τους μέλλον: το 17% σκοπεύει να διαχειριστεί ενεργά τα χρήματά του μέσω αποταμιεύσεων και επενδύσεων, ενώ ένα επιπλέον 15% θα επικεντρωθεί στην προσωπική ανάπτυξη, όπως η αναζήτηση εργασίας ή η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, για να βελτιώσουν τις προοπτικές κέρδους.

Το καλύτερο εργαλείο για τη βελτίωση των οικονομικών; Η αυτοπειθαρχία

Όταν ρωτήθηκαν σχετικά με το τι θα βοηθούσε περισσότερο στη βελτίωση της οικονομικής τους κατάστασης το 2026, οι Έλληνες ανέφεραν πρώτα τη νοοτροπία και τις δεξιότητες και όχι εξωτερικούς παράγοντες. Σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες αναγνωρίζουν την αυτοπειθαρχία ως το πιο ισχυρό εργαλείο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποφυγής υπερβολικών δαπανών και της προσήλωσης στους οικονομικούς στόχους. Σχεδόν 1 στους 5 τονίζει την ανάγκη για ισχυρότερη οικονομική εκπαίδευση, ώστε να διαχειρίζονται καλύτερα τα οικονομικά τους, ενώ το 18% δηλώνει ότι μια εύχρηστη εφαρμογή διαχείρισης οικονομικών θα τους βοηθούσε να παρακολουθούν τις δαπάνες τους, να αποταμιεύουν και να επενδύουν πιο αποτελεσματικά. Είναι ενδιαφέρον ότι ένα μικρό αλλά σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων αναφέρεται επίσης στις σύγχρονες προκλήσεις και λύσεις: το 10% δηλώνει ότι η απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα τους βοηθούσε να μειώσουν τις περιττές δαπάνες, ενώ το 15% θα βασιζόταν σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τα οικονομικά τους με πιο έξυπνο τρόπο.

«Τα προσωπικά κίνητρα και η αυτοπειθαρχία παραμένουν οι πιο ισχυροί παράγοντες της οικονομικής προόδου, αλλά η τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό σύμμαχο για να μετατραπούν οι σωστές προθέσεις σε ουσιαστικά αποτελέσματα», δήλωσε ο Ignacio Zunzunegui, επικεφαλής ανάπτυξης της Revolut για τη Νότια Ευρώπη. «Η εφαρμογή Revolut συγκεντρώνει ένα ευρύ φάσμα εργαλείων διαχείρισης χρημάτων, από αναλύσεις δαπανών και λειτουργίες προϋπολογισμού έως λύσεις αποταμίευσης και επενδύσεων, που έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα πώς αξιοποιούνται τα χρήματά τους και πώς μπορούν να τα αυξήσουν, με απλούς και ξεκάθαρους τρόπους».

Σχεδόν 8 στους 10 Έλληνες θα χρειαστεί να μειώσουν τα έξοδά τους (με υποχωρήσεις)

Η οικονομική ευχέρεια παραμένει βασικό μέλημα για πολλούς Έλληνες όσον αφορά το 2026, με τους περισσότερους να υπολογίζουν σε περικοπές ορισμένων δαπανών προκειμένου να καλύψουν βασικά μηνιαία έξοδα, όπως στέγαση, λογαριασμοί και είδη διατροφής. Το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι θα μειώσει τις δαπάνες σε είδη ένδυσης, ενώ το 31% προβλέπει περικοπές σε μη βασικές δαπάνες, όπως ταξίδια, προϊόντα ομορφιάς και προαιρετικές αγορές. Το 30% αναμένει να αγοράσει φθηνότερα είδη διατροφής και, το πιο ανησυχητικό, το 13% δηλώνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να μειώσει τις δαπάνες στον τομέα της υγείας. Παρά την πίεση αυτή, πολλοί Έλληνες εξακολουθούν να θεωρούν ως «απαράβατους» ορισμένους τομείς δαπανών, τους οποίους δεν είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν: το 21% δηλώνει ότι θα μειώσει τις δαπάνες σε όλους τους τομείς εκτός από τις δαπάνες για τα παιδιά του, το 15% θα διατηρήσει τις δαπάνες για ταξίδια και το 12% δεν είναι διατεθειμένο να μειώσει τις δαπάνες σε εστιατόρια/φαγητό. Συνολικά, ενώ το 20% πιστεύει ότι μπορεί να διαχειριστεί τα οικονομικά του με κάποια υποτυπώδη προσπάθεια, μόνο το 3% αισθάνεται σίγουρο ότι θα μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά σε όλα όσα χρειάζεται και στα οποία στοχεύει, κατά το 2026.

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