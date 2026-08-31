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Eurobank: Αγορά1,08 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι 4,94 εκατ. ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:24 - 31 Αυγ 2026

Eurobank: Αγορά1,08 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι 4,94 εκατ. ευρώ

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank προχώρησε στην αγορά 1.077.536 ιδίων μετοχών μέσω του προγράμματος επαναγοράς, κατά το διάστημα 24-28 Αυγούστου 2026, με μέση τιμή κτήσης 4,5820 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 4,94 εκατ. ευρώ.

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 24.08.2026 – 28.08.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.077.536 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,5820 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €4.937.273,86.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:\rfd_8e205eb306ff98dc.jpeg

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank κατέχει συνολικά 23.578.211 Ίδιες Μετοχές.

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