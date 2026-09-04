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Τράπεζα Κύπρου: Ηλεκτρονικά στο εξής η καταβολή των μερισμάτων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14:43 - 04 Σεπ 2026

Τράπεζα Κύπρου: Ηλεκτρονικά στο εξής η καταβολή των μερισμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Η Τράπεζα Κύπρου ενημερώνει τους μετόχους της ότι από εδώ και στο εξής οι πληρωμές μερισμάτων θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων, καθώς καταργείται η καταβολή μερισμάτων μέσω επιταγών.  

Στο πλαίσιο αυτό, το ενδιάμεσο μέρισμα ύψους 0,24 ευρώ ανά συνήθη μετοχή, το οποίο ανακοινώθηκε στις 4 Αυγούστου 2026, θα καταβληθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η ημερομηνία πληρωμής έχει οριστεί για τις 21 Οκτωβρίου 2026, ενώ δικαιούχοι θα είναι οι μέτοχοι που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία αρχείου, στις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι μέτοχοι που δεν έχουν μέχρι σήμερα δηλώσει έγκυρο τραπεζικό λογαριασμό για την πίστωση των μερισμάτων τους καλούνται να προχωρήσουν άμεσα στη σχετική διαδικασία και σε κάθε περίπτωση πριν από την επόμενη ημερομηνία αρχείου, δηλαδή έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2026.

Η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει ότι, εάν τα απαιτούμενα στοιχεία δεν έχουν υποβληθεί έως την ημερομηνία αρχείου, το μέρισμα δεν θα καταβληθεί. Τα ποσά που παραμένουν πληρωτέα θα διατηρούνται σε λογαριασμό της εταιρείας για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Η γνωστοποίηση των τραπεζικών στοιχείων μπορεί να γίνει είτε μέσω των διαθέσιμων ψηφιακών καναλιών είτε με τη συμπλήρωση και υποβολή του σχετικού εντύπου εξουσιοδότησης.

Πώς μπορούν να δηλώσουν λογαριασμό οι πελάτες της 1bank

Οι μέτοχοι που είναι φυσικά πρόσωπα και παράλληλα είναι συνδρομητές της υπηρεσίας 1bank της Τράπεζας Κύπρου έχουν τη δυνατότητα να δώσουν ηλεκτρονικά οδηγίες για την καταβολή του μερίσματός τους σε λογαριασμό που τηρείται στο όνομά τους.

Η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  1. Μέσω Internet Banking: Προφίλ → Πληρωμές Μερισμάτων.
  2. Μέσω του BoC Mobile App: Μενού → Προσωπικά Στοιχεία → Πληρωμές Μερισμάτων.
  3. Με αποστολή μηνύματος: Μέσω του 1bank Internet Banking ή της εφαρμογής BoC Mobile App.

Οι δύο πρώτες δυνατότητες παρέχονται μόνο σε μετόχους που έχουν ταυτοποιηθεί επιτυχώς ως πελάτες της Τράπεζας Κύπρου και είναι ταυτόχρονα εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία 1bank.

Η διαδικασία για όλους τους υπόλοιπους μετόχους

Εναλλακτικά, όλοι οι μέτοχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχετικό έντυπο εξουσιοδότησης για να δηλώσουν τα στοιχεία του τραπεζικού τους λογαριασμού. Η δυνατότητα αυτή αφορά και νομικά πρόσωπα, καθώς και μετόχους που δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία 1bank ή δεν είναι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου.

Το έντυπο εξουσιοδότησης είναι διαθέσιμο μέσω των σχετικών QR κωδικών, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας, στην ενότητα Bank of Cyprus → Group → Σχέσεις Επενδυτών → Μέρισμα.

Οι μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν το συμπληρωμένο έντυπο σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου ή να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στο ίδιο το έντυπο.

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