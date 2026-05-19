Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές

Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των αποφάσεων των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των ετών 2022, 2023 και 2024, καθώς και σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου που ελήφθησαν από το 2022 έως και το 2026. Οι νέες μετοχές εντάσσονται στα μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα προγράμματα παροχής κινήτρων της εταιρείας (LTIP και STIP).

Το Euronext Athens ενέκρινε στις 19 Μαΐου 2026 την εισαγωγή των νέων τίτλων προς διαπραγμάτευση, ενώ αντίστοιχη έγκριση παρείχε την ίδια ημέρα και το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Οι νέες μετοχές θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο και Μητρώο του ΧΑΚ, στις μερίδες και στους λογαριασμούς που τηρούν οι δικαιούχοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, ως παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν μετοχές, και θα είναι διαθέσιμες προς διαπραγμάτευση από τις 20 Μαΐου 2026.

Μετά τη συγκεκριμένη έκδοση, το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται πλέον σε 435.962.305 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ έκαστη.

Οι νέοι τίτλοι ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες πλήρως εξοφλημένες μετοχές της εταιρείας και παρέχουν ακριβώς τα ίδια δικαιώματα. Παράλληλα, προβλέπεται υποχρέωση διακράτησης των μετοχών από τους δικαιούχους για διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία κατοχύρωσής τους.