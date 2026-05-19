16:45 - 19 Μάι 2026
Τράπεζα Κύπρου: Στο ταμπλό από Τετάρτη (20/5) 276.274 νέες μετοχές
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε προς το επενδυτικό κοινό ότι από τις 20 Μαΐου 2026 ξεκινά η διαπραγμάτευση 276.274 νέων μετοχών τόσο στο χρηματιστήριο Euronext Athens όσο και στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ). Οι μετοχές αυτές, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ η καθεμία, εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στις 18 Μαρτίου και 2 Απριλίου 2026 σε συνολικά είκοσι στελέχη της ανώτατης διοίκησης της εταιρείας, μεταξύ των οποίων και ένα πρώην στέλεχος.