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Πειραιώς: Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων EQUALL για την ισότητα των φύλων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15:50 - 07 Σεπ 2026

Πειραιώς: Ξεκινούν οι νέοι κύκλοι των δράσεων EQUALL για την ισότητα των φύλων

Reporter.gr Newsroom
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Η Πειραιώς, στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας EQUALL, συνεχίζει με συνέπεια την υλοποίηση των δράσεων Women Founders and Makers, Women Βack to Work και Women in Agriculture, που εντάσσονται στον πυλώνα της Ισότητας των Φύλων. Το EQUALL δημιουργήθηκε το 2022 και μέχρι σήμερα, από τις δράσεις αυτές έχουν ωφεληθεί 2.966 γυναίκες. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον 10ο κύκλο των δράσεων Women Founders and Makers και Women Βack to Work, καθώς και στον 9ο κύκλο της δράσης Women in Agriculture υποβάλλονται στο www.equall.gr από τις 7 Σεπτεμβρίου έως και τις 14 Οκτωβρίου 2026. Οι δράσεις υλοποιούνται σε συνεργασία με την 100mentors.

Με τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture η Πειραιώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Οι δράσεις απευθύνονται στις γυναίκες που αναπτύσσουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και σε εκείνες που επιθυμούν να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα:

  • Women Founders and Makers

Απευθύνεται στις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα. Η τρίμηνη δράση, συνολικής διάρκειας 38 ωρών, αποτελείται από δύο ενότητες:

α) Επιμόρφωση στην Επιχειρηματικότητα & Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Learning by studying) και

β) Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence / GenAI) και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, όσο και με εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI).

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες το «Πειραιώς EQUALL 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια.

  • Women Back to Work

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας. Η τρίμηνη δράση, συνολικής διάρκειας 32 ωρών, αποτελείται από δύο ενότητες:

α) Επιμόρφωση στην Αναζήτηση Εργασίας & Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Learning by studying) και

β) Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχουσών με στόχο την αποτελεσματική αλληλεπίδρασή τους με την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς και την προσωποποιημένη καθοδήγησή τους από ειδικά καταρτισμένη κοινότητα μεντόρων.

  • Women in Agriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα. Η τρίμηνη δράση, συνολικής διάρκειας 26 ωρών, αποτελείται από δύο ενότητες:

α) Επιμόρφωση στην Αγροτική Επιχειρηματικότητα, Καλλιέργειες & Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Learning by studying). Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν στην ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία. Επιπλέον, περιλαμβάνει και τομεακή επιμόρφωση με θεματολογία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τον τομέα δραστηριότητας των συμμετεχουσών. Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης, πραγματοποιούνται επίσης ζωντανές συνεδρίες (βιωματική μάθηση) με αγρότισσες/αγρότες που παρουσιάζουν βέλτιστες πρακτικές της καλλιέργειας ή/και της επιχείρησής τους, και

β) Πρακτική εφαρμογή Δεξιοτήτων Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες, καθηγητές και επαγγελματίες στον αγροδιατροφικό τομέα, όσο και με την αποτελεσματική αξιοποίηση εργαλείων GenAI.

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις, το Mentoring και η Ανάπτυξη Δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με την 100mentors. Επιπρόσθετα, οι ενότητες επιμόρφωσης διαμορφώνονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τις αγρότισσες επιχειρηματίες.

  • Profession has no Gender

Στην ενίσχυση της Ισότητας των Φύλων, συμβάλλει από το 2022 και το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Profession has no Gender, το οποίο εντάσσεται στον πυλώνα της Νέας Γενιάς, με στόχο την άμβλυνση των έμφυλων στερεοτύπων και υλοποιείται σε συνεργασία με το The Tipping Point.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων ανά την Ελλάδα σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα και έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος και να εμπνεύσει μαθητές/τριες να ακολουθούν τα όνειρα και τα ταλέντα τους ανεξάρτητα από τα έμφυλα στερεότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα στερεοτυπικά συνυφασμένα με κάποιο φύλο. Από το 2022 έως σήμερα, στο πρόγραμμα έχουν συμμετάσχει συνολικά 12.606 μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

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