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Στεργίου (πρόεδρος ΕΥΔΑΠ): Η πραγματική εικόνα για τη λειψυδρία στην Αττική και τις τιμές
ΥΔΡΕΥΣΗ
13:34 - 03 Οκτ 2025

Στεργίου (πρόεδρος ΕΥΔΑΠ): Η πραγματική εικόνα για τη λειψυδρία στην Αττική και τις τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Ο  πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ, κος Γιώργος Στεργίου, μίλησε για το ζήτημα της λειψυδρίας στην Αττική, τις προβλέψεις, αλλά και τις επενδύσεις που γίνονται ώστε να διασφαλιστεί η παροχή νερού στους πολίτες.

Αρχικά, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά είπε πως «το περασμένο διάστημα ήταν κακό για τους ταμιευτήρες της Αττικής αλλά και συνολικά για όλη την Ελλάδα. Η στάθμη υποχωρεί ακόμα περισσότερο. Έχουμε όμως μερικές θετικές ειδήσεις, έχει ξεκινήσει και υλοποιείται ο σχεδιασμός που θέσαμε σε εφαρμογή πριν από ενάμιση χρόνο και μάλιστα αποδίδει και τους πρώτους καρπούς. Είχαμε ξεκινήσει να ενεργοποιούμε γεωτρήσεις εντός της Αττικής αλλά και πέριξ των καναλιών που μεταφέρουν το νερό από τον Εύηνο, τον Μόρνο και την Υλίκη προς την Αττική και φαίνεται ότι αυτή η αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων βοηθάει στο να ανασχέσουμε το ρυθμό μείωσης της στάθμης των ταμιευτήρων. Δεν είναι η λύση του προβλήματος όμως μας δίνει μια μικρή ανάσα και επιβεβαιώνεται στην πράξη ότι αποδίδει».

Σχετικά με τα αποθέματα νερού σημείωσε πως «καλύπτουν την κατανάλωση για ένα έτος της Αττικής εφόσον δεν υπάρξει ούτε μια στάλα βροχή για όλο το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα όμως».

Όπως είπε έχουν ήδη ξεκινήσει σημαντικές επενδύσεις που θα δώσουν μεγάλη ανάσα και θα λύσουν το πρόβλημα:

«Τα Κρεμαστά είναι η λύση μακράς πνοής που νομίζω ότι θα δώσει για πολλά πολλά χρόνια μια σταθερότητα στην υδροδότηση της Αττικής. Είναι μια λύση η οποία φαίνεται ότι είναι αρκετά θωρακισμένη σε σχέση με τα περιβαλλοντικά θέματα και αυτή είναι η και η επιδίωξή μας. Αυτό το έργο για να υλοποιηθεί θέλει χρόνο για αυτό το λόγο έχουμε ενεργοποιήσει ένα πλάνο μεσομακροπρόθεσμων λύσεων που σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αξιοποίηση ακόμα και αφαλατωμένου νερού. Η αφαλάτωση είναι ένα μετρο το οποίο θα επιλεγεί και θα προχωρήσει μόνο εάν οι κλιματολογικές συνθήκες εξελιχθούν πάρα πολύ άσχημα, πολύ χειρότερα απ’ ότι μέχρι σήμερα και δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι άλλες επιλογές που έχουμε βάλει στο τραπέζι».

Πρόσθεσε πως η ΕΥΔΑΠ με τα περιορισμένα μέσα που διαθέτουμε ήδη έχουμε τρέξει δύο καμπάνιες όπου θέλουμε να καταστήσουμε συμμάχους μας τους πολίτες και πρέπει να πω ότι μέσα από τη δημόσια κουβέντα που γίνεται όλο αυτό το διάστημα φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάσχεση στην κατανάλωση. Δηλαδή πέρυσι ανέβηκε η κατανάλωση σε ετήσια βάση κατά 6% σήμερα είμαστε στο -1 % σε σχέση με πέρυσι, αυτό είναι ένα πρώτο ενθαρρυντικό μήνυμα.Προφανώς αν αντιμετωπίσουμε ακραίες συνθήκες θα χρειαστεί ακόμα πιο θαρραλέα μείωση της κατανάλωσης όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Για το νερό της Ψυττάλειας είπε πως είναι ένα μέρος των μακροπρόθεσμων λύσεων όχι μόνο της Ψυτάλλειας αλλά και των καινούργιων κέντρων επεξεργασίας λυμάτων που κατασκευάζουμε στην Αν. Αττική όπου θα αξιοποιηθεί ανακτημένο νερό για αρδευτικούς λόγους. Αυτό θέλει αρκετά χρόνια μπροστά μας. «Προφανώς τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορα όμως αυτό προϋποθέτει ότι και όλοι συνηγορούνε προς αυτή την κατεύθυνση. Να σας πως ότι για πάρα πολλά χρόνια δεν γινόντουσαν καθόλου επενδύσεις σε τέτοιου είδους έργα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε ενεργοποιήσει ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο για να προλάβουμε τις εξελίξεις», είπε.

Ερωτηθείς αν υπάρχει πλάνο αυξήσεων στην τιμή του νερού απάντησε ως εξής: «Εμείς θέλουμε να παραμείνει η τιμή πάρα πολύ χαμηλή αλλά δεν μπορούμε να υπονομεύσουμε και το μέλλον της υδροδότησης στην Αττική. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στην Ρυθμιστική Αρχή πως πιστεύουμε ότι πρέπει να εξορθολογιστεί η τιμολογιακή πολιτική».

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