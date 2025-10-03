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Ολοκληρώθηκε η διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 25» με συμμετοχή όλων των Ενόπλων Δυνάμεων
Ειδήσεις
13:27 - 03 Οκτ 2025

Ολοκληρώθηκε η διακλαδική άσκηση «Παρμενίων 25» με συμμετοχή όλων των Ενόπλων Δυνάμεων

Reporter.gr Newsroom
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Η εθνική διακλαδική στρατιωτική άσκηση μεγάλης κλίμακας «Παρμενίων - 25» ολοκληρώθηκε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Η άσκηση ξεκίνησε την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου και πραγματοποιήθηκε σε ολόκληρη την περιοχή ευθύνης του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου.

Το ΓΕΕΘΑ ήταν υπεύθυνο για το σχεδιασμό και την εκτέλεση της άσκησης, με βασικό στόχο την αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, ενώ παράλληλα οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και τη διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συνεργασία και τον συντονισμό με τα Σώματα Ασφαλείας και τις πολιτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της δοκιμής και αξιολόγησης του Συστήματος Συναγερμού Παλλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών.

Η δραστηριότητα αυτή παρείχε το πλαίσιο για την εκπαίδευση στο Σύστημα Χειρισμού Κρίσεων και στην ταυτόχρονη εκτέλεση επιχειρήσεων από τις Μείζονες Διοικήσεις, εντός του νέου μοντέλου Δομής Δυνάμεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως καταλήγει η ανακοίνωση.

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