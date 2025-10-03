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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανάπτυξη με συνέχεια και νέα έργα σε τροχιά υλοποίησης – Tα projects που θωρακίζουν το μέλλον
Επιχειρήσεις
13:00 - 03 Οκτ 2025

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανάπτυξη με συνέχεια και νέα έργα σε τροχιά υλοποίησης – Tα projects που θωρακίζουν το μέλλον

Reporter.gr Newsroom
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«Η ανάπτυξη του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ δεν είναι μόνο βιώσιμη, καθώς στηρίζεται σε υψηλής ποιότητας και ανθεκτικά assets, αλλά θα έχει και συνέχεια, με πολλές επενδύσεις να εισέρχονται σε εμπορική λειτουργία» σημείωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, κατά τη χθεσινή τηλεδιάσκεψη αναλυτών για την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων πρώτου εξαμήνου του 2025.

Όπως έγινε σαφές, στις παραχωρήσεις αναμένονται μερίσματα 100 εκατ. ευρώ, με το ρυθμό ανάπτυξης της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες να συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς με το πρώτο εξάμηνο.

Στον κατασκευαστικό τομέα, το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων, ύψους 6,3 δισ. ευρώ, προσφέρει ορατότητα για τα επόμενα χρόνια, με τα περιθώρια κερδοφορίας να παραμένουν σταθερά.

Αναφορικά με τις επιμέρους δραστηριότητες, η διοίκηση της εισηγμένης επεσήμανε τα εξής:

- Εγνατία Οδός: η παραχώρηση αναμένεται να επιτύχει την ημερομηνία έναρξης περίπου στο τέλος της χρονιάς, ενώ από το συνολικό καταβλητέο τίμημα, περίπου 300 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ίδια κεφάλαια για τον Όμιλο. Η κυκλοφορία ενισχύθηκε κατά 3,2% στο πρώτο εξάμηνο και κατά 15% από το 2019, ενώ η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει την αναπροσαρμογή των διοδίων τελών, δύο φορές εντός της πρώτης πενταετίας της 35ετούς περιόδου παραχώρησης, σε συνάρτηση με την αναβάθμιση του δρόμου και την υλοποίηση των νέων τμημάτων, ώστε το κόστος χρήσης να εξομοιωθεί με αυτό του υπολοίπου δικτύου.

- Αττική Οδός: για το 2025 οι χρηματικές διανομές προς τον Όμιλο τοποθετούνται στα 60 εκατ. ευρώ και θα εισπραχθούν τον επόμενο μήνα. Κατά την τηλεδιάσκεψη, επιβεβαιώθηκε πως δρομολογείται-με χρονικό ορίζοντα έναρξης κατασκευών το 2026- η πρώτη τεχνική παρέμβαση στον κόμβο Μεταμόρφωσης, έργο που αναμένεται να βελτιώσει τις κυκλοφοριακές συνθήκες. Η δαπάνη του θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο.

-Αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας: απομένουν τυπικές διαδικασίες και εγκρίσεις για να ενεργοποιηθούν τα ασκηθέντα put / call options, βάσει των οποίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα αποκτήσει το 50% του έργου.

- Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): με τη σύμβαση παραχώρησης να έχει ήδη υπογραφεί με το Δημόσιο, και με εκπληρωμένο το χρηματοοικονομικό κλείσιμο, η έναρξη της παραχώρησης τοποθετείται στις αρχές του 2026.

Σημειώνεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο, το μέσο κόστος δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 3,6%, μειωμένο κατά 50 μονάδες βάσης, από την αρχή του έτους. Περαιτέρω αποκλιμάκωση αναμένεται μετά την επιτυχή έκδοση του ομολόγου των 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,2%.

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