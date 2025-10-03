Πάρος: Νεκρός 40χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι – Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, γεγονός που ανησύχησε τον εργοδότη του. Ο τελευταίος μετέβη στο σπίτι όπου έμενε ο 40χρονος και τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι.
Ο άνδρας έφερε πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία φαίνεται να προκάλεσαν τον θάνατό του.
Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Σύρου για τη συλλογή στοιχείων. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική εξέταση, η σορός θα μεταφερθεί στην Αθήνα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.