Πάρος: Νεκρός 40χρονος με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι – Σε εξέλιξη η αστυνομική έρευνα

Ένας 40χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν βρέθηκε νεκρός με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στη Νάουσα της Πάρου το πρωί της Παρασκευής (3/10).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το θύμα δεν εμφανίστηκε στη δουλειά του, όπου εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος, γεγονός που ανησύχησε τον εργοδότη του. Ο τελευταίος μετέβη στο σπίτι όπου έμενε ο 40χρονος και τον βρήκε νεκρό πάνω στο κρεβάτι.

Ο άνδρας έφερε πολλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο, τα οποία φαίνεται να προκάλεσαν τον θάνατό του.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Σύρου για τη συλλογή στοιχείων. Αφού ολοκληρωθεί η αρχική εξέταση, η σορός θα μεταφερθεί στην Αθήνα για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.