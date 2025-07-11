Μεταναστευτικό: Για τον Βελόπουλο η λύση είναι οι «βομβαρδισμοί»

Όσο η κυβέρνηση τη ΝΔ στρέφεται προς τα δεξιά για να ανταπεξέλθει στην πολιτική πίεση που της βάζουν οι εξελίξεις στο μεταναστευτικό, τόσο ξεφεύγει η ρητορική των κομμάτων που βρίσκονται ακόμα δεξιότερα.

Όπως είναι φυσικό, η ΝΔ δέχεται κριτική εξ αριστερών της πως παραβιάζει το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα αναστέλλοντας την εξέταση των αιτήσεων ασύλου.

Πιο δύσκολο έργο έχουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της, όπως για παράδειγμα ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος θα ψηφίσει φυσικά τη σχετική τροπολογία, αλλά παράλληλα πρέπει να ασκήσει και κάποια κριτική.

Χαρακτηρίζει λοιπόν αυτό το σκληρό και άκρως αμφιλεγόμενο μέτρο ως «μισό βήμα» και προτείνει «βομβαρδισμούς»!

Πρότεινε συγκεκριμένα σε ραδιοφωνικό σταθμό πως για να δοθεί λύση στο πρόβημα θα πρέπει «να βομβαρδιστούν τα δουλεμπορικά σκάδη στο λιμάνι τη Λιβύης».

Για την ιστορία, ΝΔ και Ελληνική Λύση ψήφισαν μαζί την τροπολογία το πάγωμα της εξέτασης των αιτημάτων ασύλου.