H Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στην Ελλάδα – 15 παραγωγές σε πάνω από 50 σταθμούς

Η Εθνική Λυρική Σκηνή συμπληρώνει ογδονταπέντε χρόνια λειτουργίας και παρουσιάζει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα περιοδειών σε όλη την ελληνική επικράτεια με δεκαπέντε παραγωγές, όλες με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Δεκαπέντε παραγωγές όπερας, μουσικού θεάτρου, οπερέτας, θεάματα για όλη την οικογένεια, μεικτά θεάματα, συναυλίες και μια σειρά εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων θα παρουσιαστούν σε πάνω από 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη ως τη Μακεδονία και από τα Ιωάννινα ως τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Το πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.