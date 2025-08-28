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Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μιλά για την πρώτη θητεία του στο Φεστιβάλ Δράμας
Magazino
22:25 - 28 Αυγ 2025

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μιλά για την πρώτη θητεία του στο Φεστιβάλ Δράμας

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν ανοίξει η αυλαία του 48ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής μοιράζεται το όραμά του για τον ιστορικό θεσμό.

«Ο Γιώργος Αγγελόπουλος είναι ένας νέος και ταλαντούχος δημιουργός με θητεία στη μικρού μήκους ταινία αλλά και με σημαντικό θεσμικό ρόλο στο ενεργητικό του. Ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του DISFF διαθέτει ένα πολύ καλό βιογραφικό και ταυτόχρονα τη νεανική φρεσκάδα και την δημιουργικότητα που είναι απαραίτητες για ένα διεθνές φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους, του βεληνεκούς της Δράμας».

Έτσι ξεκινούσε η ανακοίνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας για την ανάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή της, μόλις στα τέλη Φλεβάρη 2025. Και όλοι όσοι περιμέναμε με αγωνία την επόμενη μέρα για την καλλιτεχνική διεύθυνση του αγαπημένου θεσμού, νομίζω ότι βγάλαμε έναν βαθύ αναστεναγμό ανακούφισης με τη συγκεκριμένη επιλογή.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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