ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Από τα fashion shows στη μεγάλη οθόνη: Η ζωή του Αρμάνι γίνεται ταινία
Magazino
15:55 - 10 Σεπ 2025

Από τα fashion shows στη μεγάλη οθόνη: Η ζωή του Αρμάνι γίνεται ταινία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Τζόρτζιο Αρμάνι θα ετοιμάσει ο Ιταλός παραγωγός Αντρέα Ερβολίνο (γνωστός για τις ταινίες «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend»), όπως έκανε γνωστό λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας. Η βιογραφική ταινία για τον Αρμάνι, που βρίσκεται ήδη στα σκαριά, φιλοδοξεί να φωτίσει όχι μόνο τη θρυλική καριέρα του Ιταλού μόδιστρου, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το παγκόσμιο brand.

Πρόκειται για ένα project που έχει αρχίσει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς ο παραγωγός επιθυμούσε να τιμήσει, όπως δήλωσε, «έναν από τους σημαντικότερους καινοτόμους της παγκόσμιας μόδας και διαχρονικό σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας».

Η επίσημη ανακοίνωση του Ερβολίνο έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Αρμάνι και, όπως είπε, το γεγονός «υπενθύμισε τη βαθιά σημασία που φέρει το όνομα Αρμάνι για την Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καριέρα του Αρμάνι στη μόδα ή αν θα καλύψει και πτυχές της προσωπικής του ζωής. Ο σχεδιαστής, αν και γνωστός παγκοσμίως, είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον αρχιτέκτονα και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος πέθανε το 1985.

«Το όνομά του είναι διάσημο, αλλά λίγοι γνωρίζουν τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο – την ιστορία του, τις θυσίες του, το όραμά του. Ένα όνειρο ιταλικό που αναγνωρίστηκε παγκοσμίως», σημείωσε ο Ερβολίνο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να δημιουργήσει την ταινία. «Νιώθω υποχρέωση, ως Ιταλός, να τιμήσω αυτόν που δόξασε τη χώρα μας διεθνώς», πρόσθεσε. «Ακριβώς όπως ένας δημοσιογράφος τιμά μια μεγάλη προσωπικότητα με ένα αφιέρωμα ή άρθρο, εγώ επιλέγω να το κάνω με μια ταινία: μια πλήρη αφήγηση για τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, βραβευμένος με Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Crash». Ο Μορέσκο συνεργάζεται τακτικά με τον Ερβολίνο και έχει ήδη αναλάβει τη σκηνοθεσία της επερχόμενης ταινίας «Maserati: The Brothers», η οποία περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό καστ, με ονόματα όπως οι Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς, Άντι Γκαρσία, Μικέλε Μορόνε και Τζέσικα Άλμπα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες
Magazino

Το Μουντιάλ ντύνει τη μόδα: Γιατί φορούν όλοι ποδοσφαιρικές φανέλες

Βολές Μασκ κατά Νόλαν για την Οδύσσεια: Προσβάλλει τον ελληνικό λαό
Magazino

Βολές Μασκ κατά Νόλαν για την Οδύσσεια: Προσβάλλει τον ελληνικό λαό

Στέλιος Τσουκιάς: Η αλλαγή είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσεις να προχωράς
Magazino

Στέλιος Τσουκιάς: Η αλλαγή είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσεις να προχωράς

Denise Ελευθερίου: Σύγχρονα ρούχα – γλυπτά σε μια παραδοσιακή Νηματουργία
Magazino

Denise Ελευθερίου: Σύγχρονα ρούχα – γλυπτά σε μια παραδοσιακή Νηματουργία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/06/2026 - 18:00

The Digital Gate V: Επιλέχθηκαν οι ομάδες που θα υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρμογές στο ΔΑΑ

Πολιτική
28/06/2026 - 17:54

Αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη η Θεοδώρα Τζάκρη

Business Facts
28/06/2026 - 17:00

Ποια αεροδρόμια κυριάρχησαν στην παγκόσμια κίνηση επιβατών το 2025

Οικονομία
28/06/2026 - 16:22

Οι 10 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
28/06/2026 - 16:11

Σε ύφεση η φωτιά στο Πευκάλι Κορινθίας

Οικονομία
28/06/2026 - 16:00

ΕΣΠΑ «Επιχειρώ Στερεά», επιδοτούμενο πρόγραμμα για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Εμπορεύματα
28/06/2026 - 16:00

Bitcoin και χρυσός χάνουν δισεκατομμύρια – Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια των επενδυτών

Ειδήσεις
28/06/2026 - 15:49

Τραγωδία στη Γαλλία: 11 νεκροί από συντριβή αεροσκάφους εκπαίδευσης αλεξιπτωτιστών

Magazino
28/06/2026 - 15:02

Dog-Friendly Γραφεία: Το προνόμιο που κάνει το 55% των εργαζομένων να αλλάξει δουλειά

Ακίνητα
28/06/2026 - 14:00

ΠΟΜΙΔΑ: Ο Αυτοδιοικητικός Κώδικας και οι αλλαγές για τα ακίνητα

Το σκίτσο του ΚΥΡ
28/06/2026 - 13:14

Ειλικρινείς απαντήσεις

Ειδήσεις
28/06/2026 - 13:00

Τραμπ προς Ιράν: «Θα σας αφανίσουμε» – Νέα αμερικανικά πλήγματα και πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:51

Η Ουκρανία «στραγγαλίζει» τα καύσιμα της Ρωσίας – Νέες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:27

Ο καύσωνας «γονατίζει» την Ευρώπη: Νέα ρεκόρ ζέστης και δεκάδες απώλειες

Ειδήσεις
28/06/2026 - 12:16

Λήγει στις 30 Ιουνίου η προθεσμία απογραφής ανελκυστήρων – Οι ποινές για τους «ξεχασιάρηδες»

Πολιτική
28/06/2026 - 11:53

ΠΑΣΟΚ: «Eυλογία» για την ολιγαρχία η επταετία Μητσοτάκη

Magazino
28/06/2026 - 11:29

Το Μουντιάλ αρχίζει τώρα: Οι 16 μάχες που θα κρίνουν τον δρόμο προς τον τελικό

Ειδήσεις
28/06/2026 - 11:00

Βενεζουέλα: Μακραίνει η λίστα των θυμάτων, 55.000 οι αγνοούμενοι

Ειδήσεις
28/06/2026 - 10:40

Η διαστημική οικονομία πληρώνει έως $135.000, αλλά οι εταιρείες δεν βρίσκουν προσωπικό

Πολιτική
28/06/2026 - 10:34

Συνάντηση Σαμαρά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Πολιτική
28/06/2026 - 10:14

Μήνυμα με φόντο τις κάλπες: Ο επταετής απολογισμός του Μητσοτάκη

Πολιτική
28/06/2026 - 10:00

Το μομέντουμ του Τσίπρα, ο άγνωστος Χ της Καρυστιανού

Υγεία
28/06/2026 - 09:28

Τέχνη και απεξάρτηση: «Κερδίζοντας τη μάχη με τα σκοτάδια σου»

Ειδήσεις
28/06/2026 - 09:22

Νέο μπαράζ αμερικανικών και ιρανικών επιθέσεων – Στον αέρα η εκεχειρία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

«Περισσότεροι πεθαίνουν από το κρύο»: Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ υποβάθμισε τον καύσωνα στην Ευρώπη

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:45

Πρόωρες εκλογές στη Σερβία: Παραιτείται ο Βούτσιτς έπειτα από μήνες αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:35

Αυστραλία: Σφίγγει τον κλοιό στα social media – Πρόστιμα-μαμούθ για πρόσβαση παιδιών κάτω των 16

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:20

Σαφές μήνυμα Φον ντερ Λάιεν: Αφοπλισμός και σεβασμός της κυριαρχίας του Λιβάνου μετά τη συμφωνία

Ειδήσεις
27/06/2026 - 21:00

ΟΗΕ: Σχεδόν 7 εκατ. άνθρωποι θα επηρεαστούν από τους σεισμούς στην Βενεζουέλα

Ειδήσεις
27/06/2026 - 20:25

Στα πρόθυρα νέας κρίσης η Μέση Ανατολή: Βομβαρδισμοί, απειλές και εύθραυστες ισορροπίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ