Από τα fashion shows στη μεγάλη οθόνη: Η ζωή του Αρμάνι γίνεται ταινία

Ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα στον Τζόρτζιο Αρμάνι θα ετοιμάσει ο Ιταλός παραγωγός Αντρέα Ερβολίνο (γνωστός για τις ταινίες «Ferrari» και «Lamborghini: The Man Behind the Legend»), όπως έκανε γνωστό λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του εμβληματικού σχεδιαστή μόδας. Η βιογραφική ταινία για τον Αρμάνι, που βρίσκεται ήδη στα σκαριά, φιλοδοξεί να φωτίσει όχι μόνο τη θρυλική καριέρα του Ιταλού μόδιστρου, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από το παγκόσμιο brand.

Πρόκειται για ένα project που έχει αρχίσει να σχεδιάζεται και να υλοποιείται εδώ και αρκετούς μήνες, καθώς ο παραγωγός επιθυμούσε να τιμήσει, όπως δήλωσε, «έναν από τους σημαντικότερους καινοτόμους της παγκόσμιας μόδας και διαχρονικό σύμβολο της ιταλικής ταυτότητας».

Η επίσημη ανακοίνωση του Ερβολίνο έγινε λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του Αρμάνι και, όπως είπε, το γεγονός «υπενθύμισε τη βαθιά σημασία που φέρει το όνομα Αρμάνι για την Ιταλία και τον υπόλοιπο κόσμο».

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό αν η ταινία θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στην καριέρα του Αρμάνι στη μόδα ή αν θα καλύψει και πτυχές της προσωπικής του ζωής. Ο σχεδιαστής, αν και γνωστός παγκοσμίως, είχε επιλέξει να κρατήσει χαμηλό προφίλ όσον αφορά την ιδιωτική του ζωή. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι διατηρούσε μακροχρόνια σχέση με τον αρχιτέκτονα και επιχειρηματία Σέρτζιο Γκαλεότι, ο οποίος πέθανε το 1985.

«Το όνομά του είναι διάσημο, αλλά λίγοι γνωρίζουν τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο – την ιστορία του, τις θυσίες του, το όραμά του. Ένα όνειρο ιταλικό που αναγνωρίστηκε παγκοσμίως», σημείωσε ο Ερβολίνο, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να δημιουργήσει την ταινία. «Νιώθω υποχρέωση, ως Ιταλός, να τιμήσω αυτόν που δόξασε τη χώρα μας διεθνώς», πρόσθεσε. «Ακριβώς όπως ένας δημοσιογράφος τιμά μια μεγάλη προσωπικότητα με ένα αφιέρωμα ή άρθρο, εγώ επιλέγω να το κάνω με μια ταινία: μια πλήρη αφήγηση για τον άνθρωπο πίσω από το είδωλο».

Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Μπόμπι Μορέσκο, βραβευμένος με Όσκαρ για το σενάριο της ταινίας «Crash». Ο Μορέσκο συνεργάζεται τακτικά με τον Ερβολίνο και έχει ήδη αναλάβει τη σκηνοθεσία της επερχόμενης ταινίας «Maserati: The Brothers», η οποία περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό καστ, με ονόματα όπως οι Αλ Πατσίνο, Άντονι Χόπκινς, Άντι Γκαρσία, Μικέλε Μορόνε και Τζέσικα Άλμπα.