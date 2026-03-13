Στέλιος Τσουκιάς: Η αλλαγή είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσεις να προχωράς

Ήταν το μακρινό 2028, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τη φωνή του Στέλιου Τσουκιά να διασκευάζει το κλασικό τραγούδι των Αλέκου Σακελλαρίου και Μιχάλη Σουγιούλ “Ασ’ τα τα μαλλάκια σου” και αυτή η τρυφερή διασκευή ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησαν τα EP “Άγιος Ψεύτης” και “Κοιτάζω Έξω”, αλλά και μία πρωτότυπη διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού του Παύλου Σιδηρόπουλου, “Ο Γέρος Μαθιός”, που αγαπήθηκε πολύ. Όλα οδήγησαν – με μαθηματική θα έλεγε κανείς ακρίβεια – στο σήμερα, και στον πρώτο ολοκληρωμένο του δίσκο, με τίτλο “Στη Δύση”.
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