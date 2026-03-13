Στέλιος Τσουκιάς: Η αλλαγή είναι ο μόνος τρόπος να συνεχίσεις να προχωράς

“Το θέμα δεν είναι να βρεις τον εαυτό σου, αλλά να μάθεις να ζεις με τις αλλαγές του” λέει ο Στέλιος Τσουκιάς, λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του πρώτου του, ολοκληρωμένου δίσκου “Στη Δύση” – με τον οποίο κατά κάποιον τρόπο νιώθει πως “επανασυστήνεται”.

Ήταν το μακρινό 2028, όταν ακούσαμε για πρώτη φορά τη φωνή του Στέλιου Τσουκιά να διασκευάζει το κλασικό τραγούδι των Αλέκου Σακελλαρίου και Μιχάλη Σουγιούλ “Ασ’ τα τα μαλλάκια σου” και αυτή η τρυφερή διασκευή ήταν μόνο η αρχή. Ακολούθησαν τα EP “Άγιος Ψεύτης” και “Κοιτάζω Έξω”, αλλά και μία πρωτότυπη διασκευή του εμβληματικού τραγουδιού του Παύλου Σιδηρόπουλου, “Ο Γέρος Μαθιός”, που αγαπήθηκε πολύ. Όλα οδήγησαν – με μαθηματική θα έλεγε κανείς ακρίβεια – στο σήμερα, και στον πρώτο ολοκληρωμένο του δίσκο, με τίτλο “Στη Δύση”. Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr