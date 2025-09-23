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«Bookmorphs»: Ελληνοβρετανική συνάντηση εικαστικών βιβλίων στο Λονδίνο
Magazino
15:00 - 23 Σεπ 2025

«Bookmorphs»: Ελληνοβρετανική συνάντηση εικαστικών βιβλίων στο Λονδίνο

Reporter.gr Newsroom
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Η έκθεση «Bookmorphs» είναι η πρώτη σύγχρονη παρουσίαση εικαστικών βιβλίων ελλήνων δημιουργών που πραγματοποιείται εκτός Ελλάδας, λειτουργώντας σαν καθρέφτης της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής και φιλοδοξώντας να εμπλουτίσει τη συζήτηση γύρω από το βιβλίο ως μορφή τέχνης, αλλά και να αναδείξει τη δυναμική αυτού του υβριδικού μέσου.

Μια ιδιαίτερη μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης, αυτή του εικαστικού βιβλίου, έτσι όπως αναδύεται μέσα από την πρακτική ελλήνων εικαστικών (και όχι μόνο), επιχειρεί να αναδείξει η διαδραστική έκθεση «Bookmorphs: Εικαστικά βιβλία από την Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο», που φιλοξενείται από τις 14 Οκτωβρίου έως και τις 28 Νοεμβρίου 2025 στο Ελληνικό Κέντρο του Λονδίνου, επιδιώκοντας να πυροδοτήσει έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στους 44 συμμετέχοντες εικαστικούς καλλιτέχνες, επιμελητές, εκδότες και θεωρητικούς από τις δύο χώρες. Ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης, άλλωστε, που ανήκει στον άγγλο τεχνοκριτικό Michael Hampton, αποτελεί έναν αγγλοελληνικό συνδυασμό (bōk+μορφ).

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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