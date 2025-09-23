ΕΑΕΕ: Αύξηση 4,3% των ασφαλίστρων το επτάμηνο - Στα €3,5 δισ.

Το σύνολο των ασφαλίστρων για το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 3,5 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 4,3% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024. Η άνοδος αυτή οφείλεται κυρίως στην αύξηση 9,3% των ασφαλίσεων κατά Ζημιών, ενώ αντίθετα οι ασφαλίσεις Ζωής παρουσίασαν μείωση 1,0%, σύμφωνα με έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Η μείωση στις ασφαλίσεις Ζωής οφείλεται κυρίως στην πτώση 9,4% στον τομέα της Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων. Αντίθετα, οι Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις κατέγραψαν αύξηση 2,2%, ενώ οι υπόλοιπες Ασφαλίσεις Ζωής μειώθηκαν κατά 1,8%.

Η σημαντική άνοδος στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών οφείλεται, εν μέρει, στην αύξηση 42,7% των Εγγυήσεων, στην άνοδο 20,2% των ασφαλίσεων Ατυχημάτων και στην ενίσχυση 18,7% του τομέα Διάφορων χρηματικών απωλειών.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων μηνός Ιουλίου 2025 παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη παραγωγή μηνός Ιουνίου 2025 κατά 16,5%. Αναλύεται σε αύξηση κατά 33,0% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση κατά 2,8% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.

Σε δωδεκάμηνη βάση, η παραγωγή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη παραγωγή του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2023 – Ιουλίου 2024, καταγράφει αύξηση κατά 6,0%. Αναλύεται σε αύξηση 2,2% για τις ασφαλίσεις Ζωής και αύξηση 9,6% για τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.