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Δημοσκόπηση Interview: Ανοίγει η ψαλίδα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στις 14,7 μονάδες &amp; ψήφο διαμαρτυρίας σχεδιάζει το 40%
Πολιτική
13:10 - 23 Σεπ 2025

Δημοσκόπηση Interview: Ανοίγει η ψαλίδα ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στις 14,7 μονάδες & ψήφο διαμαρτυρίας σχεδιάζει το 40%

Reporter.gr Newsroom
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Η τελευταία δημοσκόπηση της Interview καταγράφει ένα νέο πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα, με την κυβέρνηση να ανακάμπτει, το ΠΑΣΟΚ να σημειώνει μικρή άνοδο και την αντιπολίτευση να παραμένει σταθερή. 

Η δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, αναδεικνύει ότι παρά την ενίσχυση της Νέας Δημοκρατίας, η αυτοδυναμία παραμένει εκτός εμβέλειας, ενώ η οργή των πολιτών για διαφθορά και διαπλοκή φανερώνει βαθιά δυσαρέσκεια απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Ψήφος διαμαρτυρίας» για τους πολίτες αφού σχεδόν 4 στους 10 (39%) δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν με κύριο κριτήριο την απομάκρυνση της κυβέρνησης, ενώ το 45% αναφέρει την ιδεολογική ταύτιση με κάποιο κόμμα και το 14% άλλους λόγους.

Εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση:

  • Η Νέα Δημοκρατία ενισχύεται από 25,9% τον Αύγουστο σε 29,7%, κερδίζοντας 3,8 μονάδες.
  • Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ αυξάνει οριακά την εκλογική του δύναμη από 14,8% σε 15%, φτάνοντας σε κρίσιμο ψυχολογικό ορόσημο.
  • Η Ελληνική Λύση υποχωρεί από 10,1% σε 8,1%.
  • Η Πλεύση Ελευθερίας πέφτει από 10% σε 7,6%,
  • Το ΚΚΕ σημειώνει μικρή πτώση στο 7,4%.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ καταγράφει μικρή άνοδο στο 5,4% (από 4,5%).
  • Το Κίνημα Δημοκρατίας πέφτει στο 4,4% από 5,3%.
  • Η Φωνή Λογικής στο 4,2% από 5,2%.
  • Το ΜέΡΑ25 στο 4% από 5%.
  • Η Νέα Αριστερά ενισχύεται οριακά από 1,4% σε 2,8%.
  • Η ΝΙΚΗ περιορίζεται στο 1,5%.

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Αξιολόγηση προγράμματος ΠΑΣΟΚ

Το 56% των πολιτών κρίνει αρνητικά το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ, το 24% το αξιολογεί θετικά και το 20% δεν εκφράζει άποψη. Σημαντικό είναι ότι το ποσοστό θετικής αποδοχής υπερβαίνει το εκλογικό ποσοστό του κόμματος, δείχνοντας απήχηση πέρα από την κομματική βάση. Στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, η θετική αξιολόγηση φτάνει το 77% μεταξύ των ψηφοφόρων του.

Ναι στον Λοβέρδο, όχι στον Σαμαρά

Η είδηση της μετακίνησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις:

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το 53% κρίνει θετικά την προσχώρηση και το 42% αρνητικά.

Στο ΠΑΣΟΚ, η αντίδραση είναι σαρωτικά αρνητική (87% αρνητικά).

Όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, η πλειοψηφία των πολιτών (62%) απαντά «όχι/μάλλον όχι» στην πιθανή επιστροφή του στη ΝΔ. Ανάμεσα στους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος, το 34% βλέπει θετικά την επάνοδο, ενώ το 55% διαφωνεί.

Η οργή των πολιτών και η διαφθορά

Το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι αισθάνεται «πολύ ή αρκετά» θυμωμένο με το πολιτικό σύστημα, με μόλις το 18% να δηλώνει «λίγο ή καθόλου».

Το 31% θεωρεί τη διαφθορά και τη διαπλοκή τη μεγαλύτερη πληγή του συστήματος.

Τα σκάνδαλα ακολουθούν με 25%, οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις με 14%, η έλλειψη έμπνευσης των πολιτικών με 11% και η ανησυχία για υποχωρητικότητα στα εθνικά θέματα με 9%.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/09/2025 - 13:25
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