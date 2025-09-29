Σύγχρονη τέχνη εν δράσει: Όσα αλλάζουν στο ΕΜΣΤ

Οι καινοτόμες δράσεις του ΕΜΣΤ, οι άνθρωποι που τις έκαναν πραγματικότητα, η τεχνολογική αναβάθμιση, το νέο SHOP/έργο τέχνης και το άνοιγμα της Βιβλιοθήκης στο κοινό – όλα όσα ειπώθηκαν στην Συνέντευξη Τύπου της Πέμπτη (25/9) παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού.

«Όταν σκεφτόμαστε τα μουσεία, σκεφτόμαστε κυρίως τα πράγματα που είναι ορατά», λέει η Κατερίνα Γρέγου όταν παίρνει τον λόγο στη συνέντευξη τύπου της Πέμπτης (25/9) στο κτήριο της οδού Καλλιρόης. Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης μιλάει για το πώς τα μουσεία, στο μυαλό των περισσότερων, είναι κυρίως κτήρια που επισκεπτόμαστε για να δούμε εκθέματα, να βιώσουμε εμπειρίες και να ανοίξουμε, με τη βοήθεια της τέχνης, νέους κόσμους. Τα απτά πράγματα που βλέπουμε, οι μυρωδιές που οσμιζόμαστε και οι ήχοι που ακούμε, ειδικά σε ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης όπως είναι το ΕΜΣΤ, είναι όλα όσα περιμένουμε από αυτό.

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