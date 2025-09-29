Ουγγαρία–Ουκρανία: Νέα ένταση με μπλοκάρισμα 12 ουκρανικών ιστότοπων

Η Ουγγαρία ανακοίνωσε τη Δευτέρα (29/9) ότι θα μπλοκάρει την πρόσβαση σε 12 ουκρανικούς ιστότοπους ειδήσεων, μετά από παρόμοια κίνηση του Κιέβου, επιδεινώνοντας τις σχέσεις μεταξύ των δύο γειτόνων, οι οποίες ήταν ήδη τεταμένες κατά τη διάρκεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Ουκρανία μπλόκαρε διάφορους ιστότοπους που θεωρήθηκαν ότι περιείχαν φιλορωσικές απόψεις, κατόπιν αιτήματος των υπηρεσιών ασφαλείας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν οκτώ ιστότοποι στην ουγγρική γλώσσα, μεταξύ των οποίων και ο δημοφιλής φιλοκυβερνητικός ιστότοπος ειδήσεων origo.hu.

«Ένα κυρίαρχο κράτος πρέπει να ανταποκριθεί αναλογικά σε μια εντελώς αδικαιολόγητη επίθεση», δήλωσε ο επικεφαλής του γραφείου του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, Γκέργκελι Γκούλιας, σε ανάρτησή του στο Facebook, ανακοινώνοντας το μέτρο.

Οι περισσότεροι από τους ιστότοπους που στοχεύει η Ουγγαρία έχουν μεγάλη αναγνωσιμότητα στην Ουκρανία. Ένας από αυτούς, ο European Pravda, παρακολουθεί στενά τις προσδοκίες της Ουκρανίας για ένταξη στην ΕΕ και τις προσπάθειες της Ουγγαρίας να το εμποδίσει.

Ο Γκούλιας δήλωσε ότι η Ουκρανία απαγόρευσε τα ουγγρικά portals επειδή έγραφαν κριτικά για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και τη στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία και επέκριναν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ για τον κατακερματισμό και την αναποτελεσματικότητά τους. «Εάν ο κατακερματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί λόγο για κρατική λογοκρισία στην Ουκρανία, τότε είναι καιρός η Ουκρανία να παραιτηθεί από την πρόθεσή της να ενταχθεί», έγραψε.

Ο Γκούλιας δήλωσε ότι οι ουγγρικοί ιστότοποι απαγορεύτηκαν, επίσης, στην Ουκρανία επειδή «τόλμησαν να αναφέρουν τις δραστηριότητες επιρροής του Ιδρύματος Σόρος». Ο Ούγγρος χρηματοδότης Τζορτζ Σόρος και οι φιλελεύθερες απόψεις του έχουν αποτελέσει διαρκή στόχο του κόμματος Fidesz του Όρμπαν κατά την τελευταία δεκαετία.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από την Ουκρανία στην απόφαση της Ουγγαρίας να μπλοκάρει τους ιστότοπους.