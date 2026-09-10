Πολιτισμός και τουρισμός συναντώνται στη Νάξο

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Νάξο η πρώτη Cycladic Biennale, ένας νέος διεθνής θεσμός σύγχρονης τέχνης που φιλοδοξεί να διευρύνει τον ρόλο του νησιού στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη και να δημιουργήσει ένα νέο λόγο επίσκεψης στις Κυκλάδες.

Με τίτλο «What Re-mains», η διοργάνωση πραγματοποιείται έως τις 18 Σεπτεμβρίου, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Μέσα από εκθέσεις, ομιλίες, εκπαιδευτικά εργαστήρια και δημόσιες δράσεις, η Biennale επιχειρεί να ανοίξει ένα σύγχρονο διάλογο γύρω από τη μνήμη, την ταυτότητα και τον διαρκή μετασχηματισμό των Κυκλάδων.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης βρίσκεται, όμως, κάτι ευρύτερο από μια εικαστική συνάντηση. Είναι η ίδια η σχέση του ανθρώπου με τον τόπο και ο τρόπος με τον οποίο ο πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης, ενισχύοντας την ταυτότητα ενός προορισμού και δημιουργώντας λόγους επίσκεψης που ξεπερνούν το μοντέλο του εποχικού τουρισμού.

Η πολιτιστική ταυτότητα ως συγκριτικό πλεονέκτημα

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συμμετοχή της Square Lime ως μοναδικού Premium Sponsor της Cycladic Biennale. Η υποστήριξη της διοργάνωσης αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, φυσική συνέχεια της παρουσίας και της δραστηριότητάς της στις Κυκλάδες και της αντίληψης ότι ένας σύγχρονος τουριστικός προορισμός δεν κρίνεται μόνο από τις υποδομές φιλοξενίας του.

Η πολιτιστική ταυτότητα, η τοπική δημιουργία, η αυθεντικότητα και οι συνεργασίες που αναπτύσσονται γύρω από έναν τόπο αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία στη διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης τουριστικής πρότασης.

Η προσέγγιση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία ο ελληνικός τουρισμός αναζητά το επόμενο αναπτυξιακό του βήμα, όχι απλώς περισσότερους επισκέπτες, αλλά ποιοτικότερη, πιο ανθεκτική και περισσότερο ισορροπημένη ανάπτυξη.

Τάσεις … πολιτισμού στον τουρισμό

Σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Square Lime για την πορεία του ελληνικού τουρισμού κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι ταξιδιώτες στρέφονται ολοένα περισσότερο σε προορισμούς με αυθεντική ταυτότητα, έντονο τοπικό χαρακτήρα και ουσιαστική σύνδεση με τον τόπο. Η Νάξος συγκαταλέγεται, σύμφωνα με την ίδια ανάλυση, στους ελληνικούς προορισμούς που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, η σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθιστά ακόμη σημαντικότερες τις πολιτιστικές πρωτοβουλίες που μπορούν να εμπλουτίσουν την εμπειρία του επισκέπτη και να δημιουργήσουν νέους λόγους ταξιδιού πέρα από την κορύφωση της θερινής σεζόν.

Από τη φιλοξενία στην εμπειρία του τόπου

Η φιλοσοφία αυτή αποτυπώνεται και στον τρόπο με τον οποίο η Square Lime αναπτύσσει και διαχειρίζεται boutique ξενοδοχεία και luxury villas στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο δεν βρίσκεται μόνο η παροχή μιας υψηλού επιπέδου υπηρεσίας φιλοξενίας, αλλά η δημιουργία μιας εμπειρίας που συνδέεται ουσιαστικά με τον τόπο. Η τοπική αρχιτεκτονική και κουλτούρα, οι συνεργασίες με παραγωγούς και επιχειρήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε προορισμού ενσωματώνονται στη συνολική ταυτότητα των hospitality brands.

Με αυτόν τον τρόπο, το ξενοδοχείο παύει να αποτελεί έναν απομονωμένο χώρο διαμονής και μετατρέπεται σε πρεσβευτή του προορισμού.

Η σύνδεση αυτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό μέσα από τη συνεργασία με την Cycladic Biennale. Η τέχνη λειτουργεί ως ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει έναν τόπο, να κατανοήσει την ιστορία και τις μεταβολές του και να αποκτήσει μια βαθύτερη σχέση με αυτόν.

«Ο πολιτισμός μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμα πολιτιστικά οικοσυστήματα»

Στο πλαίσιο της Cycladic Biennale, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, η Head of Marketing της Square Lime, Εύα Τριανταφυλλίδου, θα συμμετάσχει στη θεματική συζήτηση «Πολιτιστική Αποκέντρωση: Από το Όραμα στην Πράξη», μαζί με εκπροσώπους του πολιτισμού, της αρχιτεκτονικής και της καλλιτεχνικής κοινότητας.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η δυνατότητα συνεργασίας του πολιτισμού, της επιχειρηματικότητας και της φιλοξενίας για τη δημιουργία βιώσιμων πολιτιστικών οικοσυστημάτων, αλλά και για την ενίσχυση της ταυτότητας και της διεθνούς εξωστρέφειας των ελληνικών νησιών.

Όπως σημειώνει ο Ιδρυτής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής και Επικεφαλής Επιμελητής της Cycladic Biennale, Κωνσταντίνος Θ. Σπυρόπουλος, η τέχνη και η φιλοξενία μοιράζονται την ίδια βασική λειτουργία: δημιουργούν χώρο για τον επισκέπτη και του επιτρέπουν να συνδεθεί με έναν τόπο.

«Στις Κυκλάδες, όπου ο τόπος είναι φορτισμένος με αιώνες ιστορίας, η φιλοξενία μπορεί να γίνει ένας τρόπος μετάδοσης της μνήμης και η τέχνη ο καταλύτης της συνάντησης ανάμεσα στον άνθρωπο και τον τόπο, στο παρελθόν και το παρόν», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι αυτή ακριβώς η αντίληψη βρίσκεται στη βάση της συνεργασίας με τη Square Lime.

«Επενδύσεις όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στην ταυτότητα»

Από την πλευρά του, ο Ιδρυτής και CEO της Square Lime, Βασίλης Λαπαναΐτης, θέτει στο επίκεντρο τη διευρυμένη έννοια της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

«Συχνά συζητάμε για τη βιώσιμη ανάπτυξη των ελληνικών προορισμών μέσα από τις υποδομές και τις επενδύσεις. Εξίσου σημαντικές, όμως, είναι οι επενδύσεις στον πολιτισμό και στην ταυτότητα κάθε τόπου», επισημαίνει.

Όπως υπογραμμίζει, οι ταξιδιώτες αναζητούν πλέον προορισμούς «που έχουν ιστορίες να αφηγηθούν και ανθρώπους με τους οποίους μπορούν να συνδεθούν», σημειώνοντας ότι η Cycladic Biennale αναδεικνύει αυτή ακριβώς τη δυναμική.

Για τη Square Lime, η διοργάνωση αποτελεί μια ευκαιρία να ενισχυθεί η θέση της Νάξου ως σύγχρονου πολιτιστικού προορισμού, αλλά και να δημιουργηθεί διαχρονική αξία για την τοπική κοινωνία.

Ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης για τους ελληνικούς προορισμούς

Η συνεργασία της Square Lime με την Cycladic Biennale αναδεικνύει, τελικά, μια ευρύτερη τάση στον ελληνικό τουρισμό δηλαδή την προσπάθεια για μετάβαση από την απλή προβολή ενός προορισμού στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης ταυτότητας και εμπειρίας.

Σε αυτό το μοντέλο, ο πολιτισμός δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης, αλλά, όπως αναφέρεται, είναι μέρος της ίδιας της στρατηγικής της. Η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η γαστρονομία, η τοπική παραγωγή, η ιστορία και η σύγχρονη δημιουργία μπορούν να λειτουργήσουν ως κρίκοι μιας αλυσίδας που ενισχύει την αυθεντικότητα και διαφοροποιεί έναν προορισμό.

Και, κυρίως, μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή του τρόπου με τον οποίο ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται τον τόπο, όχι, δηλαδή, ως ένα ακόμη σημείο στον τουριστικό χάρτη, αλλά ως έναν ζωντανό πολιτιστικό προορισμό με τη δική του ιστορία, ταυτότητα και σύγχρονη δημιουργία.

Αυτό είναι, ίσως, και το σημαντικότερο στοίχημα της νέας εποχής για τις Κυκλάδες και συνολικά για τον ελληνικό τουρισμό: η ανάπτυξη να μην μετριέται μόνο σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις, αλλά και στην αξία που δημιουργείται και παραμένει στον ίδιο τον τόπο.

Η Square Lime

Η Square Lime δραστηριοποιείται στη συμβουλευτική, την εμπορική διαχείριση και την ανάπτυξη boutique ξενοδοχείων και ιδιωτικών βιλών στην Ελλάδα. Συνεργάζεται σήμερα με περισσότερα από 40 boutique ξενοδοχεία και πολυτελείς βίλες σε κορυφαίους ελληνικούς προορισμούς, μεταξύ των οποίων οι Κυκλάδες, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και η Αθήνα, συμβάλλοντας στη δημιουργία διακριτών και βιώσιμων hospitality brands.