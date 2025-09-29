ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση σπείρας που μετέφερε λαθραία ποτά και φυτοφάρμακα με τουριστικά λεωφορεία

Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν για περισσότερα από 13 χρόνια στη λαθραία διακίνηση αλκοολούχων ποτών και φυτοφαρμάκων προχώρησε η Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σκιάθο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η συμμορία χρησιμοποιούσε τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά των προϊόντων στην ελληνική επικράτεια και είχε αναπτύξει κώδικα επικοινωνίας για να αποφεύγει τον εντοπισμό της. Ανάμεσα στις συνθηματικές λέξεις για τις φιάλες βότκας ήταν όροι όπως «νερό», «κατσίκα», «κονσέρβα», καθώς και τα χρώματα των φιαλών – «λευκή», «μαύρη» και «γαλάζια». Η επικοινωνία μεταξύ των μελών γινόταν συχνά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών.

Στην υπόθεση συνελήφθησαν 10 άτομα, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, οδηγοί, συνεργοί που συμμετείχαν σε εκφορτώσεις και πωλήσεις των προϊόντων, καθώς και υπάλληλοι ταξιδιωτικών γραφείων που διευκόλυναν τη μεταφορά. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:

529 φιάλες αλκοολούχων ποτών





165 λίτρα και 7 κιλά πλαστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων





30 πακέτα τσιγάρα





Χρηματικά ποσά συνολικού ύψους 212.000 ευρώ, καθώς και ξένα νομίσματα





Δύο κυνηγετικά όπλα, τρία πιστόλια κρότου, πιστόλι τύπου στυλό, 9 μαχαίρια και 253 φυσίγγια





4 drones, 3 λεωφορεία, 2 αυτοκίνητα και 77 πυροτεχνήματα





Πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών και χειρόγραφων σημειώσεων





Η υπόθεση κοινοποιήθηκε στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών για δειγματοληψία των κατασχεθέντων προϊόντων.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας των αρμόδιων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότητα των ερευνών της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, ενώ οι συλλήψεις και η κατάσχεση των προϊόντων στέλνουν σαφές μήνυμα σε όσους επιχειρούν παρόμοιες παράνομες δραστηριότητες.