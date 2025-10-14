Ζυλιέν Γκοσλέν: Δουλειά μου είναι ν’ αναλαμβάνω μεγαλύτερα ρίσκα

Ο διάσημος Γάλλος σκηνοθέτης και καλλιτεχνικός διευθυντής του παρισινού Odéon Théâtre έρχεται στη Στέγη με το “Παρελθόν” (Le Passe) , μια παράσταση που αντανακλά το χάος της πολιτικής ζωής στη Γαλλία.

Ο άνδρας που εμφανίζεται στα δεξιά της οθόνης σου, στη διαδικτυακή συνάντηση, είναι 38 ετών. Κι όμως η διαδρομή του στη διεθνή θεατρική σκηνή είναι σπάνια. Λίγοι έχουν καταφέρει αυτό που πέτυχε ο Ζυλιέν Γκοσλέν (Julien Gosselin): να κατακτήσει το κοινό του Φεστιβάλ της Αβινιόν στα 26 του χρόνια με μια ανατρεπτική σκηνοθεσία πάνω στο έπος του Μισέλ Ούελμπεκ, «Τα στοιχειώδη σωματίδια».

Και με μερικές ακόμα θαρραλέες βουτιές σε λογοτεχνικά έργα – όπως το «2666» του Ρομπέρτο Μπολάνιο και το «1993» του Ωρελιάν Μπελανζέ (και οι τρεις παραστάσεις παρέλασαν από τις σκηνές της φεστιβαλικής Πειραιώς 260) έχει δημιουργήσει μια προσωπική μυθολογία στο μεταμοντέρνο θέατρο. Μέρος της οποίας εξαργυρώνει, από το 2024, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Odéon Théâtre de l’Europe στο Παρίσι. Αυτό το πληθωρικό δημιουργικό παρελθόν μοιάζει να συμπυκνώνει σε μια ομότιτλη παράσταση: το «Le Passe» (Το Παρελθόν) που παρουσιάζει από τις 16 Οκτωβρίου προσκεκλημένος της Στέγης.

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