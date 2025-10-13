Φιόνα Γεωργιάδη: Προσπαθώ να αγαπήσω ακόμα κι αυτά που επικρίνω στον εαυτό μου

Σε πολύ δύσκολες περιόδους της ζωής της, η ηθοποιός Φιόνα Γεωργιάδη, ευεργετήθηκε ακόμα κι από άγνωστους σε εκείνην ανθρώπους. Από ανθρώπους χωρίς τους οποίους δεν θα τα είχε καταφέρει.

«Όλα μια ιστορία είναι», μου λέει η Φιόνα Γεωργιάδη καθώς εξηγεί από που πήρε το όνομά της – όνομα που, στ’ αλήθεια, δύσκολα ξεχνάς. Έχουν περάσει χρόνια από τότε, όταν η μητέρα της ούσα ακόμα έγκυος σ’ εκείνη, στο πλαίσιο ενός συνεδρίου, γνώρισε μια γυναίκα που, με περηφάνια, μιλούσε για την κόρη της, τη Φιόνα. Ακαριαία της έδωσε την υπόσχεση πως, αν έφερνε ένα κορίτσι στον κόσμο, θα της έδινε το ίδιο όνομα. Έτσι κι έγινε. Η Φιόνα Γεωργιάδη χρωστάει το όνομα της σε μια κοπέλα που ποτέ δεν γνώρισε – όπως επίσης παραδέχεται πως χρωστάει πολλά σε ανθρώπους που δεν της όφειλαν τίποτα.

Ίσως, βέβαια, χρωστάει τα περισσότερα στο πείσμα και τη μαχητικότητα της. Και τα δύο στάθηκαν ικανά να τη φέρουν, παρά τη σοβαρή προοπτική να γίνει δικηγόρος ή δικαστής, στον κόσμο του θεάτρου, τον οποίο από νωρίς υπερασπιζόταν ως τον «κόσμο της».

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