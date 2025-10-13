Home Cinema: Οι ταινίες που ανυπομονούμε να δούμε αυτή την εβδομάδα στην TV

Αυτή την εβδομάδα (13-17/10) η τηλεόραση φέρνει γνωστές παραγωγές, δράμα και φαντασία καλύπτοντας διαφορετικά είδη και διαθέσεις.

Δεν Eίμαι Kορόιδο Kανενός στην ΕΡΤ1, Δευτέρα 13/10 στις 23:45

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Μπέντον, Παίζουν: Πολ Νιούμαν, Μπρους Γουίλις, Τζέσικα Τάντι, Μέλανι Γκρίφιθ, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Ντίλαν Γουόλς, Μάργκο Μάρτιντεϊλ

Ο Ντόναλντ «Σάλι» Σάλιβαν είναι ειδικός στο να αποφεύγει τις ευθύνες των ενηλίκων. Στα 60 του, μοιράζει όλο του το χρόνο μεταξύ ενός τοπικού μπαρ και περιστασιακών οικοδομικών εργασιών. Όταν ο αποξενωμένος γιος του, Πίτερ, φτάνει στην πόλη, φέρνοντας μαζί του ένα δικό του γιο και μια θλιβερή ιστορία για τον αποτυχημένο γάμο του, ο Σάλι βρίσκει τον εαυτό του να αναλαμβάνει τους ρόλους του πατέρα και του παππού. Μετά από μια ζωή ανεξέλεγκτου εγωκεντρισμού, έρχεται αντιμέτωπος με άγνωστες οικογενειακές ευθύνες.

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