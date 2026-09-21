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Paramount – Warner Bros.: Πρόστιμα εκατομμυρίων στο «τραπέζι» για τυχόν καθυστέρηση στη διανομή ταινιών
Επιχειρήσεις
16:22 - 21 Σεπ 2026

Paramount – Warner Bros.: Πρόστιμα εκατομμυρίων στο «τραπέζι» για τυχόν καθυστέρηση στη διανομή ταινιών

Reporter.gr Newsroom
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Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Paramount και τις Αρχές της Καλιφόρνιας για τη συμφωνία που συνδέεται με την προγραμματισμένη εξαγορά της Warner Bros. φαίνεται πως προβλέπουν την επιβολή οικονομικής κύρωσης στην εταιρεία, εφόσον δεν τηρήσει τη δέσμευσή της να κυκλοφορεί τουλάχιστον 30 ταινίες κάθε χρόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες.  

Με βάση όσα ανέφεραν δύο πηγές στο Bloomberg, η Paramount θα μπορούσε να υποχρεωθεί να καταβάλει 30 εκατ. δολάρια για κάθε ταινία που θα υπολείπεται του συγκεκριμένου στόχου. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να υποχρεωθεί να εκποιήσει τη συμμετοχή της στη Miramax, το κινηματογραφικό στούντιο που έχει συνδεθεί με παραγωγές όπως το «Pulp Fiction», εάν δεν καταφέρει να εκπληρώσει τη δέσμευση για τις 30 ετήσιες κυκλοφορίες.

Η Paramount έχει δεσμευτεί εδώ και αρκετό καιρό να διανέμει τουλάχιστον 30 ταινίες στις αίθουσες. Ωστόσο, ο Γενικός Εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Ρομπ Μπόντα, ο οποίος έχει αναλάβει να ηγηθεί της δικαστικής προσφυγής των πολιτειών, έχει επανειλημμένα εκφράσει την αντίθεσή του σε αυτού του είδους τα διορθωτικά μέτρα, με το επιχείρημα ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστούν και να επιβληθούν στην πράξη. Η εταιρεία είχε ήδη προτείνει τη δέσμευση για 30 κινηματογραφικές κυκλοφορίες σε μεγάλες αλυσίδες αιθουσών, με στόχο να εξασφαλίσει τη στήριξή τους για τη συγχώνευση.

Παράλληλα, η Paramount ενδέχεται να έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τον συμφωνημένο αριθμό των κινηματογραφικών κυκλοφοριών προβάλλοντας ταινίες που έχουν παραχθεί από τρίτες εταιρείες, αντί να περιοριστεί αποκλειστικά σε παραγωγές που έχει δημιουργήσει η ίδια.

Οι γενικοί εισαγγελείς 12 πολιτειών, μαζί με το συνδικάτο Writers Guild, έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη επιδιώκοντας να εμποδίσουν την εξαγορά της Warner Bros. από την Paramount, μια συμφωνία συνολικής αξίας 110 δισ. δολαρίων. Υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα προσέφερε στην Paramount υπερβολικά μεγάλη παρουσία στις αγορές του κινηματογράφου και της καλωδιακής τηλεόρασης.

Οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών για την επίτευξη συμβιβασμού έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με το Bloomberg, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει μέχρι στιγμής οριστική συμφωνία ως προς τους τελικούς όρους.

Μεταξύ των πιθανών παραχωρήσεων που βρίσκονται στο τραπέζι περιλαμβάνεται, σύμφωνα με τις πηγές, και μια σημαντική επένδυση στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στις ΗΠΑ. Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η επένδυση που θα μπορούσε να δεσμευτεί να πραγματοποιήσει η Paramount ενδέχεται να φτάσει περίπου τα 1,5 δισ. δολάρια. Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι μια τέτοια επένδυση θα κατευθυνόταν στην Καλιφόρνια, ενώ είχε αναφερθεί επίσης το ενδεχόμενο πώλησης της Miramax.

Το Bloomberg αποκάλυψε ακόμη μια σειρά από πιθανούς όρους που εξετάζονται στο πλαίσιο του συμβιβασμού. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δέσμευση της Paramount να μην μεταφέρει την έδρα ή τις δραστηριότητές της εκτός Καλιφόρνιας, η πώληση ορισμένων καλωδιακών δικτύων, καθώς και η υποχρέωση να μην προχωρήσει ταυτόχρονα σε διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες διανομής που θα αφορούν το σύνολο των τηλεοπτικών καναλιών της.

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