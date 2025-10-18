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Μεγαλώνοντας παιδιά στην ψηφιακή εποχή: Κίνδυνοι, προκλήσεις και ευκαιρίες
Magazino
14:22 - 18 Οκτ 2025

Μεγαλώνοντας παιδιά στην ψηφιακή εποχή: Κίνδυνοι, προκλήσεις και ευκαιρίες

Reporter.gr Newsroom
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Μήπως τα παιδιά σας περνούν υπερβολικά πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες; Πόσο ασφαλή είναι σερφάροντας στο διαδίκτυο; Πώς επηρεάζουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αυτοεικόνα και τις σχέσεις τους; Μπορεί η τεχνολογία να ενισχύσει τη μάθηση ή μήπως τελικά βλάπτει τη συγκέντρωση και την κριτική τους σκέψη; Και το πιο σημαντικό: Πώς μπορούν οι γονείς να γίνουν καθοδηγητές και όχι απλώς παρατηρητές στον ψηφιακό κόσμο των παιδιών τους;

Ο καθηγητής Γνωστικής Ψυχολογίας και Κυβερνοψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ Πέτρος Ρούσος προσφέρει στους γονείς χρήσιμες γνώσεις σχετικά με τη θετική χρήση της τεχνολογίας, τους κινδύνους του διαδικτύου, την έννοια του ψηφιακού αποτυπώματος, καθώς και τις νομικές και ηθικές διαστάσεις της διαδικτυακής παρουσίας.

Το βιβλίο του - το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg - δεν είναι μια απλή καταγραφή φόβων και ανησυχιών. Αντίθετα, δείχνει στους γονείς πώς θα μάθουν τα παιδιά τους να πλοηγούνται με ασφάλεια στον απέραντο και απίστευτα πλούσιο ψηφιακό ωκεανό.

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