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66ο ΦΚΘ με Ιζαμπέλ Ιπέρ, Τζάρμους, Τσεμπερόπουλο: Ανακοινώθηκε το φετινό πλούσιο πρόγραμμα
Magazino
18:18 - 24 Οκτ 2025

66ο ΦΚΘ με Ιζαμπέλ Ιπέρ, Τζάρμους, Τσεμπερόπουλο: Ανακοινώθηκε το φετινό πλούσιο πρόγραμμα

Reporter.gr Newsroom
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Το απόλυτο κινηματογραφικό ραντεβού της χρονιάς πλησιάζει και δεν είναι άλλο από το 66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης που θα διεξαχθεί από τις 30 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025. Το πλούσιο πρόγραμμα του 66ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης μόλις ανακοινώθηκε στο σύνολό του κι εμείς συγκεντρώνουμε όλα όσα αξίζει να δείτε.  

Στη Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/10, η ομάδα του Φεστιβάλ μοιράστηκε το πλήρες φετινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 278 ταινίες μικρού μήκους, μεγάλου μήκους και immersive ταινίες, έξι διαγωνιστικά τμήματα και πλούσιες δράσεις στα πλαίσια του αναπτυξιακού άξονα του Φεστιβάλ, της Αγοράς, που υποστηρίζει νέα πρότζεκτ και νέους δημιουργούς. Από το πρόγραμμα δεν λείπουν φυσικά και σημαντικά αφιερώματα, λαμπεροί καλεσμένοι, ενδιαφέροντα masterclasses, πάρτι και εκθέσεις.

Από την αρχή, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΦΚΘ, Ορέστης Ανδρεαδάκης, τόνισε πως η διοργάνωση δεν συνεργάζεται με κρατικούς φορείς, οργανισμούς και ινστιτούτα χωρών που βρίσκονται σε επιθετικούς πολέμους. Στο πρόγραμμα έχουν επιλέξει ταινίες από την Παλαιστίνη, την Ουκρανία και τις χώρες της Αφρικής.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 24/10/2025 - 10:42
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