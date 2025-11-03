Ρωσία: Καθέλκυσε το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk με δυνατότητα μεταφοράς του πυρηνικού drone Poseidon
18:28 - 03 Νοε 2025

Ρωσία: Καθέλκυσε το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk με δυνατότητα μεταφοράς του πυρηνικού drone Poseidon

Reporter.gr Newsroom
Η Ρωσία παρουσίασε το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk, ικανό να μεταφέρει το πυρηνικό drone Poseidon, κατά τη διάρκεια τελετής καθέλκυσης στο ναυπηγείο Sevmash. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ, ο αρχηγός του Ρωσικού Ναυτικού Αλεξάντερ Μοϊσεγιέφ και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι ναυπηγείων.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό γεγονός για εμάς – το βαρύ πυρηνικό αντιτορπιλικό Khabarovsk πέφτει στο νερό», δήλωσε ο Μπελούσοφ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Το «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου» Poseidon

Ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία δοκίμασε με επιτυχία το Poseidon, γνωστό στα ρωσικά μέσα ως «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου». Το όπλο, που εκτοξεύεται από υποβρύχιο όπως μια τορπίλη, μπορεί να κινηθεί ως υποβρύχιο drone πριν επιτεθεί με την πυρηνική κεφαλή του, δημιουργώντας δυνατότητα ραδιενεργού τσουνάμι σε παράκτιες περιοχές.

«Καταφέραμε όχι μόνο να το εκτοξεύσουμε από υποβρύχιο μεταφορέα, αλλά και να ενεργοποιήσουμε τη μονάδα πυρηνικής ενέργειας για ορισμένο χρόνο», ανέφερε ο Πούτιν, χαρακτηρίζοντας τη δοκιμή τεράστια επιτυχία και προσθέτοντας ότι η ισχύς του Poseidon ξεπερνά αυτή του διηπειρωτικού πυραύλου Sarmat.

Ένταση στο ουκρανικό μέτωπο

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές δυνάμεις αγωνίζονται να αναχαιτίσουν τις εντεινόμενες ρωσικές επιθέσεις στην ανατολική πόλη Ποκρόβσκ. Ο ουκρανικός στρατός αρνήθηκε τους ισχυρισμούς του Πούτιν περί περικύκλωσης στο Ποκρόβσκ και το Κουπιάνσκ, χαρακτηρίζοντάς τους «φαντασιώσεις».

Το 7ο Σώμα των ουκρανικών δυνάμεων ανέφερε ότι περίπου 11.000 ρωσικοί στρατιώτες αναπτύχθηκαν για την περικύκλωση της περιοχής του Ποκρόβσκ.

Ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε στο βραδινό του μήνυμα ότι κατά μήκος του μετώπου μήκους 1.250 χλμ., η κατάσταση γύρω από το Ποκρόβσκ παραμένει η πιο δύσκολη, με έντονη πολεμική δραστηριότητα και ισχυρή συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων. Αντίθετα, στο Κουπιάνσκ οι ουκρανικές δυνάμεις διατηρούν μεγαλύτερο έλεγχο τις τελευταίες ημέρες, συνεχίζοντας να υπερασπίζονται τις θέσεις τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 18:35
